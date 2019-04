Caritas beteiligt sich am 1. Heinsberger Firmenlauf : „Caritassen“ starten beim Firmenlauf

Diese Teilnehmer des Caritasverbandes freuen sich schon auf den Heinsberger Firmenlauf. Foto: SSV/Caritas/Caritas

Heinsberg Seit Wochen wird fleißig trainiert: Knapp 50 Mitarbeiter des Caritasverbandes für die Region Heinsberg gehen morgen beim 1. Heinsberger Firmenlauf auf die Strecke.

Die Mitarbeiter des Caritasverbandes freuen sich riesig auf die Teilnahme am 1. Heinsberger Firmenlauf. Schon die Vorbereitung habe allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Nach Feierabend haben sich die Cartias-Mitarbeiter getroffen, um ein Ründchen um den Heinsberger See „Lago Laprello“ zu laufen. „Da gibt es neben allem Schweiß auch immer viel zu lachen“, erklärt Patrick Räde, ein Mitarbeiter aus der Verwaltung.

Lena Rienas, Assistentin der Geschäftsleitung, schätzt an dem Projekt besonders, dass man in der Vorbereitungszeit die Möglichkeit habe, Kolleginnen und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennenzulernen. „Wir werden beim Firmenlauf als „Caritassen“ teilnehmen. Das ist ein interner Spitzname für uns als Caritas-Mitarbeiter“, sagt Ursula Otzik, Leiterin der Caritas-Pflegestation Heinsberg schmunzelnd. „Gleich bekleidet mit einem T-Shirt, auf dem das Motto ,LebensWegBegleiter mit Herz und Verstand’ steht, werden wir uns auf dem Weg machen. Uns geht es nicht unbedingt um das ausgefallenste Kostüm, sondern um die Botschaft, die wir vermitteln möchten“, sagt Ursula Otzik.

Info Das ist der 1. Heinsberger Firmenlauf Termin Dienstag, 30. April, 18.30 Uhr Start 5-km-Heinsberger- Firmenlauf; 19.30 Uhr Start-10-km-Heinsberger- Firmenlauf. Start und Ziel Markt in Heinsberg Veranstalter Gewerbe- und Verkehrsverein Heinsberg e.V. Laufstrecken Die Strecke führt durch die Innenstadt Heinsberg, die zur stimmungsvollen Laufmeile wird. Mehrere DJs werden mit Ihren Beats die Läufer nach vorne treiben.

Wirklich großartig sei, dass allein 18 Mitarbeiter aus der Caritas-Pflegestation Heinsberg mitlaufen, erklärt Otzik. Ansonsten ist es eine bunt gemischte Truppe aus den Bereichen Schulsozialarbeit, Schwangerschaftsberatung, Jugendwerkstatt, Heimerziehung, Erziehungsberatungsstelle, Gemeindesozialarbeit oder aus dem Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum. Vorstandsmitglied Marion Peters sagt: „Wir sind sehr vielfältig und unterschiedlich in dem, was wir tagtäglich in unserer Arbeit leisten. So eine gemeinsame Veranstaltung verbindet unsere Mitarbeiter und bietet nebenbei eine Plattform zum besseren Kennenlernen und gemeinsamen Austausch über berufliche und auch private Themen.“ Der eigentliche Hauptgrund für die Teilnahme sei jedoch die Unterstützung für „Running for Kids“. „So eine tolle Aktion unterstützen wir von ganzem Herzen gerne“, betont Marion Peters. „Wir als Verband möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich fördern. Von daher war es selbstverständlich, dass wir die Teilnahmegebühren und die Laufshirts für jeden Arbeitnehmer übernehmen, der beim Firmenlauf mitmachen möchte“, erklärt Gottfried Küppers, Vorstand des Verbandes.

Die Idee zur Teilnahme am 1. Heinsberger Firmenlauf entstand im Team des Gesundheitsmanagements der Caritas Heinsberg. „Wir bieten eine breite Palette an Kursen und Veranstaltungen im Rahmen unseres Gesundheitsmanagements an, angefangen von regelmäßigen Massagen über Yoga bis zum E-Bike-Leasing. Da passt so ein Firmenlauf prima in unser Angebot“, freut sich Marion Peters.

(RP)