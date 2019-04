Fußball : Würm-Lindern nimmt Hürde in Ratheim

Hückelhoven Bezirksliga: Die SG Union Würm-Lindern gewann das Derby bei Schlusslicht VfJ Ratheim mit 3:0 (1:0) und hat jetzt 31 Punkte.

Schlusslicht Ratheim ging selbstbewusst in das Derby, versteckte sich nicht und bot dem favorisierten Gast die Stirn. Der agierte viel zu hektisch, brachte in der Offensive kaum etwas zustande. Bis auf die 15. Minute. Da flutsche der Ball durch Ratheims Abwehrverbund, landete beim hellwachen SG-Torjäger Yannik Schlömer, der nutzte dann seine Chance, spitzelte den Ball an Ratheims Torwart Ilker Cicek vorbei, und es hieß 0:1.

Ratheim ließ sich davon nicht beeindrucken, war weiter gleichwertig. In der 43. Minute hätte es aber beinah 0:2 geheißen, aber der Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers Alex Jansen kratzte VfJ-Keeper Cicek noch von der Linie. Zur Pause hieß es also nach wie vor 0:1. Mit Wiederbeginn übernahm dann der Tabellenletzte zunächst das Kommando. Würm-Linderns Mittelfeld rannte meist hinterher und verlor etliche Zweikämpfe. Aber so richtige Chancen hatte Ratheim nicht, versuchte es meist aus der Distanz, scheiterte aber damit am aufmerksamen SG-Torwart Stefan Nöhles. Als die SG dann Pascal Thora für Matthias Burbaum aufs Feld schickte, waren die Angriffe plötzlich auch von Erfolg gekrönt. Der ebenfalls eingewechselte Wataru Kosaka traf zum 0:2 (73. Minute), und Landsmann Yuki Komura setzte mit dem 0:3 in der 81. Minute den Schlusspunkt. Kurz zuvor hatte Kapitän René Lambertz nur das Lattenkreuz getroffen. Fazit: Ratheim konnte erhobenen Hauptes den „Ohof“ verlassen, musste aber auch anerkennen, dass Würm-Lindern verdient gewonnen hat. Und am Freitag steht der SG das nächste Derby ins Haus, da geht es in Lindern um 18.45 Uhr gegen die „Zweite“ des FC Wegberg-Beeck.