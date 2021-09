Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Ergebnisse zur Wahl der IHK-Vollversammlung stehen fest

Rhein-Kreis Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein haben eine neue Vollversammlung für die Wahlperiode 2022 bis 2026 gewählt. Die konstituierende Sitzung ist am 15. Februar. Dann wird auch ein neues Präsidium gewählt.

Der neuen Vollversammlung gehören 18 Frauen und 52 Männer an. Die unmittelbar gewählten Mitglieder kommen am 15. Februar zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählen dann in geheimer Sitzung das Präsidium. Die Vollversammlung gilt als das „Parlament der Wirtschaft“ und ist das wichtigste Organ der IHK, unter anderem werden in ihr die Richtlinien der IHK-Arbeit festgelegt und Entscheidungen über den Haushalt sowie die Höhe der Beiträge und Gebühren getroffen.