Juniorenfußball : Beeck knackt die harte Nuss nicht

Wegberg Jugendfußball: A-Junioren des FC Wegberg-Beeck verloren mit 1:6 bei Viktoria Köln.

Es war allen Verantwortlichen beim FC Wegberg-Beeck im Vorfeld klar, dass die Partie in der Mittelrheinliga der A-Junioren bei Spitzenreiter Viktoria Köln eine harte Nummer wird. Nun kehrte die Mannschaft von Trainer Andre Lehnen mit einer 1:6-Niederlage aus der Merheimer Heide in Köln-Höhenberg zurück: „Der Sieg für die Kölner geht in Ordnung, war meiner Meinung nach aber um ein oder zwei Tore zu hoch“, sagte Lehnen. Gerade in der ersten Halbzeit habe sein Team trotz des Rückstandes gut dagegen gehalten, die Räume eng gemacht und konsequent verteidigt. Nach unnötigem Freistoß ging Köln mit 1:0 in Führung. Torschütze war Timo Hölscher (15.).