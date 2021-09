Wahl der IHK am Mittleren Niederrhein : Diese Gladbacher Unternehmer wurden in die IHK-Vollversammlung gewählt

Das IHK-Gebäude in Mönchengladbach. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die IHK-Mitglieder haben ihre neuen Vertreter im „Parlament der Wirtschaft“ in der Region gewählt. Mit dabei sind einige prominente Mönchengladbacher Unternehmer.

Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein haben eine neue Vollversammlung für die Wahlperiode 2022 bis 2026 gewählt. 105 Kandidaten waren für die 70 Sitze angetreten. „Es hat uns besonders gefreut, dass sich auch viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer zur Wahl gestellt haben. Die neue Vollversammlung ist eine gute Mischung aus neuen und erfahrenen Akteuren“, sagte Wilhelm F. Thywissen, Vorsitzender des IHK-Wahlausschusses.

18 Frauen und 52 Männer gehören der neuen Vollversammlung an, wie die IHK mitteilte. Die unmittelbar gewählten Mitglieder kommen zur konstituierenden Sitzung am 15. Februar 2022 zusammen. Die neue Vollversammlung wählt dann in geheimer Wahl die Präsidentin oder den Präsidenten und acht Vizepräsidenten. Auch der bisherige IHK-Präsident Elmar te Neues aus Krefeld ist unter den Gewählten.

Die Vollversammlung gilt als das „Parlament der Wirtschaft“ in der Region und ist das wichtigste Organ der IHK. Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der IHK-Arbeit und wählt aus ihren Reihen den Präsidenten und die Vizepräsidenten der Industrie- und Handelskammer. Darüber hinaus entscheidet sie über den Haushalt und die Höhe der Beiträge und Gebühren. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Vollversammlung“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Jetzt gilt es, die Gremien zu besetzen und die Schwerpunkte der IHK-Arbeit der kommenden Jahre festzulegen.“

Die Mitglieder der Vollversammlung wurden in zwölf Wahlgruppen gewählt, die alle Branchen der Wirtschaft des IHK-Bezirks repräsentieren. Die Anzahl der Sitze in der Vollversammlung hängt von der wirtschaftlichen Bedeutung einer jeden Branche ab.

Diese Mönchengladbacher und Korschenbroicher Vertreter wurden in die neue Vollversammlung gewählt:

Stahl-, Metall- und Elektroindustrie Beate Gothe (Heinz Gothe GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Nobert Miller, (Scheidt & Bachmann GmbH, Mönchengladbach), Claus Schwenzer (Effertz Tore GmbH, Mönchengladbach), Burkhard Ungricht (Ungricht GmbH + Co KG, Mönchengladbach)

Chemie- und Kunststoffverarbeitungsindustrie, Energie und Bergbau Frank Kindervatter (NEW AG, Mönchengladbach), Max Reiners (Rhenus Lub GmbH & Co. KG, Mönchengladbach)

Bauindustrie Ernst Kreuder (Ernst Kreuder GmbH & Co. KG, Mönchengladbach)

Industrie, soweit anderweitig nicht genannt, einschließlich Textil- und BekleidungsindustrieRolf Königs (AUNDE Achter & Ebels GmbH, Mönchengladbach), Tino Mocken (Valensina GmbH, Mönchengladbach)

Groß- und Außenhandel - inklusive Handelsvermittler Heinz Schmidt (Heinrich Schmidt Holding GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Muhittin Usta (ASG-Aluminium und Stahl GmbH, Mönchengladbach)

Einzelhandel und Kfz-GewerbeOliver Bürkel (Waldhausen & Bürkel GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Hartmut Wnuck (sinARTty GmbH, Korschenbroich)

Immobilienwirtschaft sowie Finanz- und Versicherungsvermittlung Norbert Bienen (Bienen & Partner Immobilien GmbH, Mönchengladbach), Gregor Correnz(Gregor Correnz AXA Generalagentur, Mönchengladbach)

Kreditinstitute und Versicherungen Antonius Bergmann (Stadtsparkasse Mönchengladbach)

Hotel- und Gaststättengewerbe Carmen Stappen (Gasthaus Franz Josef Stappen, Korschenbroich)

Informations- und Beratungsdienstleistungen Caroline Hartmann-Serve (Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Philip Kalthöfer (Telefonbau E. Kalthöfer GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Hans Peter Schlegelmilch (Brain of Materials AG, Mönchengladbach)

Dienstleistungen, soweit anderweitig nicht genannt Ute Dallmeier (First Reisebüro Mönchengladbach GmbH), Markus Dannhauer (mdcp Messen & Marketing GmbH & Co. KG, Mönchengladbach), Ulrike Gewehr (In Time Personal-Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Mönchengladbach)

