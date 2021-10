Vom 9. bis 24. Oktober : Freier Eintritt für Kinder in den Wildpark Gangelt

Freier Eintritt für Kinder in den Wildpark Gangelt

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Wildpark Gangelt. Für Kinder und Jugendliche gibt es einige besondere Aktionen.

Wenn das Laub der Bäume bunt erstrahlt und die Blätter die Wege des Parks säumen, dann ist es Zeit für die Herbstferien. Besonders willkommen im Wildpark Gangelt sind junge Besucher (bis 15 Jahre), die in den gesamten Herbstferien vom 9. bis 24. Oktober freien Eintritt haben.

Waldhexe Arabella freut sich am 12., 14., 17. und 21. Oktober über viele Kinder und Erwachsene die beim großen „Hexenbesenflugparcours für die ganze Familie“ mitmachen. Auf die kleinen und großen Hobby-Detektive unter unseren Besuchern wartet zudem Kommissar Jeanne Pierre Duflic um den diesjährigen Kriminalfall am 16. und 23. Oktober zu lösen. Sowie Oberförster Harry Weber, der sich am 10. und 24. Oktober auf die „Suche nach der sagenumwobenen blauen Ente“ macht. Alle drei hoffen auf tatkräftige Unterstützung.