608.244,86 Euro stehen zur Verfügung : Geld vom Land für Sozialarbeit an Schulen im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land 608.244,86 Euro stehen für den Ausbau der Schulsozialarbeit im Kreis Heinsberg bereit. Der Kreistag hat die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse entfristet.

Mit der vom Ministerium für Schule und Bildung erlassenen neuen ‚Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen‘ werde klargestellt, dass die Weiterbeschäftigung zuvor langjährig über das ehemalige Programm erprobter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich bleibt, so dass die bisherigen Beschäftigten weiter in den Schulen tätig bleiben können. Hier sorge die Förderrichtlinie für große Sicherheit im Lande. Der Heinsberger Kreistag hatte deshalb kürzlich die Entfristung der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse beschlossen.

„Kinder und Jugendliche verdienen unserer Unterstützung. Zu bester Bildung gehört neben gutem Unterricht auch zeitgemäß ausgestattete Schulen. Das bedeutet nicht nur moderne und digital ausgestattete Gebäude, sondern auch genügend Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die unsere Schulen und Kinder in jeglicher Situation unterstützen“, sagt Stefan Lenzen. Die NRW-Koalition aus FDP und CDU habe die Weichen für eine gesicherte und zukunftsfähige Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen gestellt. Stefan Lenzen sagt: „Nun können wir auch in im Kreis Heinsberg ein neues Kapitel in der Schulsozialarbeit aufschlagen.“