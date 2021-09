Kultur in Wermelskirchen : Figuren ziehen im Rhombus-Park ein

V.l André Frowein, Katja Burger, Sven Schulte, Monika Schäffer, Christian Vogeler Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Vernissage der Ausstellung „Figuren im Park“ findet am Freitagabend statt. Skulpturen und Werke von Kindern haben bereits ihre Plätze gefunden.

Von Theresa Demski

Sie empfangen die Besucher gleich am Eingang: Ein Herr mit Hut, ein Roboter aus Holz, eine Fotografin mit Kamera. Die Gestalten eint ihre Herkunft: Sie kommen aus der Werkstatt von Katja Burger und sind dort in kreativen Kinderhänden entstanden. Seit gestern sind sie Teil der Ausstellung „Figuren in der Fabrik“. Bevor heute und morgen die Werke der heimischen Künstler in der ehemaligen Galvanik des Rhombus-Parks einziehen, steht zuvor der Einzugstermin für die Figuren der Kinder an.

Neben den menschengroßen Gestalten am Eingang, steuert Katja Burger mit ihrem jungen Team aus Zwölf- bis 15-Jährigen des „KreativSheds“ in Tente auch kleinere Gestalten bei – aus Pappmaché und Styropor, Draht und Stoff. Ein Kind hat aus einem großen Karton die Kulisse der alten Rhombus-Halle nachgebaut und einen Schrottplatz mit vielen kleinen Modellautos in das Innere verlegt. Zu vielen der Werke gibt es kleine Begleittexte der 15 jungen Künstler.

„Wir freuen uns, dass die Kinder hier eine Bühne bekommen“, sagt Katja Burger. Und genau darum ging es Christian Vogeler, als er das Konzept „Figuren in der Fabrik“ aus der Taufe hob: Junge und gestandene Künstler aus der Region sollten ihren Platz im Rhombus-Park bekommen. „Ein idealer Ort für Kunst“, findet er. Insgesamt zehn heimische Künstler machen mit und steuern für das kommende Wochenende ihre Figuren-Werke bei, die in der Galvanik, gleich neben dem Festplatz, einen Ort finden werden – Fotografien und Skulpturen, Werke aus Glas und aus Blech.

Und mittendrin finden Besucher dann auch die Werke der Kinder. Mal lehnen sie an Geländern, ein anderes Mal sitzen sie auf altem Gemäuer. „Für uns war es schön, dass das Thema so weit gefasst ist“, sagt Katja Burger. Ganz zu Beginn des Projekts hatte sie mit den Kindern und Sven Schulte eine Führung über das Gelände gemacht. „Die Kinder waren begeistert“, sagt Katja Burger, „und sie sprudelten vor Ideen.“ Zurück in der Werkstatt bauten sie Figuren, die für den Park wie geschaffen sein sollten.