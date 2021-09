Kinder- und Jugendveranstaltungen in Radevormwald : Aktive Herbstferien mit dem „Life“

Eine der Herbstferien-Aktionen des Kinder- und Jugendtreffs „Life“ führt nach Langenfeld zur Wasserski-Anlage. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

RADEVORMWALD Der Kinder- und Jugendtreff „Life“ hat für die Herbstferien ein umfangreiches Programm mit viel Action zusammengestellt. Anmeldungen sind noch bis zum 8. Oktober möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Sportliche, abenteuerlustige, kreative und entspannende Aktionen wird es in den Herbstferien in dem Kinder- und Jugendtreff „Life“ auf der Brede geben. Jugendtreffleiter Jochen Pries hat zusammen mit seinem Team zahlreiche Veranstaltungen geplant, die sich an die Kinder aus der Stadt auf der Höhe richten.

Einen Ferienspaß gibt es in Radevormwald eigentlich nur in den großen Sommerferien, diesmal aber wird er auch in den Herbstferien angeboten — wenn auch in „abgespeckter Form“. Anmeldungen sind seit dieser Woche möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt gilt für alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie die 3-G-Regel. Teilnehmen können also nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Mädchen und Jungen. Auch an einen medizinischen Mund- und Nasenschutz muss gedacht werden.

Info Anmeldungen bis 8. Oktober Anmeldungen für das Herbstprogramm des „Life“ sind noch bis 8. Oktober möglich. Anmeldezettel gibt es vor Ort im Jugendtreff, Auf der Brede 33, oder ausgedruckt über die Homepage. Die Zettel müssen von den Eltern unterschrieben im Jugendtreff abgegeben werden. Die Teilnahmegebühren für die jeweiligen Veranstaltungen soll direkt entrichtet werden. Ansprechpartner sind Jochen Pries, Kevin Cords und Alina Koppelberg. Alle Veranstaltungen starten am Life. Kontakt telefonisch unter ☏ 02191/ 5929540 oder über die Homepage www.jugendtreff-life.de

Starten wird das Herbstprogramm am 11. Oktober mit einem Ausflug nach Langenfeld. Von 10 bis 15.30 Uhr können sich die Kinder im Wasserskifahren ausprobieren. Es gibt 18 Plätze für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. Die gleiche Zielgruppe wird einen Tag später angesprochen, wenn es ins Jumphouse nach Köln geht. Im Trampolin Park erwartet die Jugendlichen viel Spaß und Abwechslung.

Ein Kontrastprogramm dagegen wird die Alpakawanderung am 13. Oktober. Auf einer Alpakafarm in Lennep können die Teilnehmer zwischen acht und 14 Jahren nachmittags die Tiere und die Natur in entspannender Atmosphäre kennenlernen.

Der Donnerstag der ersten Ferienwoche sieht Minigolf in Wuppertal vor, an dem sich Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahre beteiligen können. Abenteuerlustig wird es einen Tag später im Kletterwald „Forest Adventure“, der einen Ausblick auf die Ruhr ermöglicht.

Die zweite Ferienwoche startet mit einem Kinonachmittag an der Hohenfuhrstraße. Für die Kinder zeigt das Corso Kino „In 80 Tagen um die Welt“. In der Nachbarstadt Wuppertal wird am 19. Oktober die Bowling-Bahn im Rainbowpark unsicher gemacht. Einen Tag später können zehn Teilnehmer mit dem „Life“ auf die Kartbahn in Köln fahren. Teilnehmen dürfen Schüler zwischen 13 und 17 Jahren.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Nervenkitzels, denn schon früh morgens wird es für maximal 50 Abenteurer in das Phantasialand in Brühl gehen. Mitfahren dürfen Kinder ab zehn Jahren. Die abwechslungsreichen zwei Wochen unter der Regie des „Life“ enden am Freitag, 22. Oktober, in Waldbröl. In dem Baumwipfelpfad „Panarbora“ können die Teilnehmer die im Herbst bunten und goldenen Baumkronen des Bergischen Landes entdecken.

Die Kosten liegen pro Veranstaltung zwischen vier und 40 Euro. Finanziell wird das Herbstferienprogramm von Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Europäischen Sozialfonds unterstützt.