Konjunkturumfrage der IHK Aachen : Wirtschaft im Erkelenzer Land erholt sich und setzt auf 2021

Erkelenzer Land Die Unternehmer im Erkelenzer Land blicken überwiegend optimistisch auf die nächsten Monate. Mehr als die Hälfte gibt an, dass die Krise bislang keine Auswirkungen auf die finanzielle Lage hat.

An der Konjunkturumfrage der IHK Aachen beteiligten sich insgesamt mehr als 380 Unternehmen mit insgesamt 33.800 Beschäftigten. „Trotz der Stabilisierung rechnet ein Großteil der Unternehmer in diesem Jahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang von durchschnittlich rund 17 Prozent“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. Entsprechend haben sich auch deren Erträge negativ entwickelt. Aber: „Liquiditätsengpässe sind nach wie vor die Ausnahme. Mehr als jeder zweite Befragte gibt an, dass die Krise bislang keine Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Unternehmens hat.“

Die meisten Unternehmer gehen laut der Umfrage davon aus, dass sich die Konjunktur in den kommenden Monaten wieder erholt und setzen auf eine Verbesserung ihrer Lage im neuen Jahr. „Zwei Drittel rechnen mit einer Rückkehr zur geschäftlichen Normalität bis spätestens Ende 2021 – ein weiteres Viertel erwartet das schon in diesem Jahr“, sagt Bayer.

Rund jeder dritte Befragte rechnet mit einem Anstieg der Nachfrage bereits in den nächsten Monaten, jedes fünfte Unternehmen ist noch skeptisch. Vor allem in der Industrie haben sich die kurzfristigen Erwartungen deutlich verbessert, auch wegen besserer Exportaussichten. Zugleich steigt die Investitionsbereitschaft wieder, während die Unternehmer bei der Personalplanung noch zurückhaltend sind.

Die Arbeitslosenquote stieg in der Region Aachen binnen eines Jahres um 1,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. In NRW liegt sie bei 8,2 Prozent, in Deutschland bei 6,4 Prozent. „Das Instrument der Kurzarbeit wird vor allem noch in der Industrie, aber auch von Dienstleistern genutzt. Im Vergleich