Nach Hochwasser im Erkelenzer Land : Tonnenweise Müll nach dem Hochwasser entsorgt

Erkelenzer Land Die Müll- und Sperrgutentsorgung aus den Hochwassergebieten im Kreis Heinsberg hat nach Auskunft von Günter Kapell, Leiter des Umweltamtes des Kreises Heinsberg, gut funktioniert.

In den Tagen nach der Hochwasserkatastrophe stand für die betroffenen Bürger und Kommunen die schnellstmögliche Entsorgung der durch die Wasserschäden unbrauchbar gewordenen Gegenstände und Geräte im Vordergrund. Da die Umschlaghalle des Kreises Heinsberg in Gangelt-Hahnbusch mit ihrer Kapazität von rund 400 Kubikmetern für die ankommenden Mengen aus den Hochwassergebieten nicht ausreichte, wurden außerhalb der Halle provisorische Lagermöglichkeiten für weitere rund 1000 Kubikmeter geschaffen.

Das angelieferte Sperrgut nach dem Hochwasser verteilt sich auf mehrere Standorte: Die Gesamtmenge in Geilenkirchen betrug nach Angaben der Kreisverwaltung rund 380 Tonnen, eine weitere Tonnage von rund 330 Tonnen sei direkt am Recyclinghof in Niederheid angeliefert worden. Rund 90 Tonnen kamen aus Übach-Palenberg, 100 Tonnen aus Hückelhoven, 240 Tonnen aus Heinsberg und 90 Tonnen aus Wassenberg. Weitere rund 100 Tonnen Sperrmüll wurden von Privatpersonen direkt angeliefert. Elektroaltgeräte sind in diesen Mengen nicht enthalten, denn diese werden separat entsorgt.