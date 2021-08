Nach dem Hochwasser im Juli : Keine Schäden an Kreisstraßen

Hochwasser am 15. Juli an der Rurbrücke bei Kempen. Foto: Michael Heckers

Erkelenzer Land Nach der Hochwasserkatastrophe kontrollieren Experten Brücken und Straßen. Wesentliche Informationen dazu gab es nun in der Sitzung des Kreisumweltausschusses.

Beim Hochwasser an Rur und Wurm am 14. und 15. Juli haben die Brücken an den Kreisstraßen, beispielsweise die Rurbrücke zwischen Ophoven und Kempen, keine Schäden davon getragen. Das erklärte Günter Kapell, Leiter des Umweltamtes des Kreises Heinsberg, während der Sitzung des Kreisumweltausschusses im Rathaus der Gemeinde Selfkant in Tüddern.

Von der Flutkatastrophe war auch der Kreis Heinsberg schwer betroffen – wenn auch nicht so hart wie die Eifelregion. Hochwasser und Überflutungen gab es zunächst entlang der Wurm, vor allem in Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Randerath, Horst und Porselen. Später trat das Hochwasser auch an der Rur auf. Betroffen waren vor allem die Ortslagen Rurich, Brachelen und Hilfarth im Stadtgebiet von Hückelhoven sowie Ophoven und Ohe im Stadtgebiet Wassenberg.

Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde haben die Infrastruktur wie Hochwasserrückhaltebecken, Durchlässe und Brücken auch an den Nebengewässern abgefahren und kontrolliert. Dabei wurden nur kleinere Schäden festgestellt. „Am Hochwasserrückhaltebecken Beeckfließ kam es zu einem Überströmen des Hochwasserdammes und in Altmyhl stand die Pumpstation des EBV unter Wasser. Größere Schäden sind hier jedoch nicht entstanden“, berichtete Amtsleiter Günter Kapell in der Sitzung des Kreisumweltausschusses. Auch die Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen habe trotz des außergewöhnlichen Hochwassers keine Schäden davongetragen. Die Uferböschungen werden noch genauer untersucht. Schäden an Kreisstraßen oder deren Anlagen seien nicht entstanden.