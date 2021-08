Preußen Münster kommt als Favorit ins Waldstadion : Beeck empfängt den Bezwinger des VfL Wolfsburg

Jubel bei Preußen Münster: Der Regionalligist hat in der 1. Runde den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb geworfen – wenn auch erst am grünen Tisch. Der VfL hatte einen Wechselfehler begangen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Regionalliga West Am Sonntag steht für den FC Wegberg-Beeck das dritte Spiel in acht Tagen an. Zum Ende dieser ersten englischen Woche in der Regionalliga West gastiert Preußen Münster im Waldstadion. Die haben in dieser Saison bereits im DFB-Pokal ihre Klasse bewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Für den FC Wegberg-Beeck steht am Sonntag der dritte Teil der englischen Woche an. Beim Heimspiel gegen Preußen Münster ist die Favoritenrolle allerdings klar an die Gäste vergeben. Mit bislang drei Siegen aus drei Spielen haben die Münsteraner bisher eine lupenreine Bilanz.

Beecks Coach Mark Zeh Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Seit Mittwoch ist die Saison für Beeck auch, was die Punkte betrifft, eröffnet. Beim Gastspiel in Homberg holte das Team von Mark Zeh (Foto) durch ein 1:1 den ersten Punkt der Saison. Angreifer Jeff-Denis Fehr sorgte nach Vorarbeit von Jan Bach mit seinem Treffer in der 63. Minute für den Endstand. „Wir wollten natürlich drei Punkte holen. Nach dem Spielverlauf mit zwei verletzungsbedingten Auswechslungen, nehmen wir den Punkt aber mit“ sagte Trainer Mark Zeh nach dem Spiel. Mit Preußen Münster wartet auf den FC jetzt eine noch größere Herausforderung. Erst 2020 musste die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann den Gang aus der Dritten Bundesliga in die Regionalliga West antreten. Die letzte Saison beendete Preußen auf einem respektablen dritten Platz. Im DFB-Pokal erreichte der Viertligist gegen den VfL Wolfsburg – am grünen Tisch – die zweite Runde.

„Münster wird das Spiel in die Hand nehmen, deswegen werden wir uns erstmal darauf konzentrieren, defensiv sicher zu stehen“ erklärt Zeh die Herangehensweise. Aus den professionellen Strukturen, die Münster immer noch hat, erwächst automatisch der Anspruch oben mitzuspielen. „Für mich ist Münster der Top-Favorit der Liga“ sagt auch Beeck-Trainer Zeh.