Tests im Kreis Heinsberg : Im Schnitt 15 Corona-Fälle pro Tag in den Schulen

Eine Helferin testet eine Frau auf das Coronavirus (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erkelenzer Land Die Corona-Inzidenz im Kreis Heinsberg steigt weiter. Einen großen Anteil daran haben auch die Schulen. Auffällig sind zudem viele Positive unter Reiserückkehrern aus der Türkei und dem Kosovo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Infektionszahlen an den Schulen im Kreis Heinsberg bleiben in der Woche nach dem Schulstart hoch. Wie das Kreisgesundheitsamt auf Anfrage mitteilte, gebe es in den Schulen derzeit täglich durchschnittlich 15 neue Corona-Fälle. Bei einer flächendeckenden Testung am ersten Schultag waren in der vergangenen Woche bereits 24 Schüler positiv getestet worden, zahlreiche weitere waren gar nicht erst zum Unterricht erschienen, weil sie bereits zum Ferienende hin positiv getestet waren.

Bei den Fällen gebe es hingegen keine Hotspots, vielmehr seien sie „diffus verteilt auf alle Schulformen außer Berufskollegs, Förder- und Sekundarschulen“. Grund dafür könnte laut Kreisverwaltung sein, dass die Schüler an den Berufsschulen meistens bereits im Erwachsenenalter sind und dadurch deutlich häufiger gegen Corona geimpft sind. In den wenigen Förderschulen sei die Klassengröße deutlich niedriger als an normalen Schulen, auch dies könnte Auswirkungen haben. „Sehr aufwendig“ sei derweil die Ermittlung in den Kitas, da dort mittlerweile so gut wie keine Corona-Regeln mehr bestehen.

Während die Corona-Inzidenz im Kreis Heinsberg am Donnerstag auf 115,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, seien die Unterschiede in den einzelnen Städten teils deutlich. So ragten laut Gesundheitsamt Mitte August insbesondere Hückelhoven und Geilenkirchen mit sehr hohen Infektionsraten hervor. „Langsam ziehen die anderen Kommunen aber nach.“

Bei der Gruppe der Infizierten aus Hückelhoven und Geilenkirchen gebe es eine Tendenz. Das Gesundheitsamt verzeichnete „zum Ende der Sommerferien hin hohe Infektionszahlen bei türkischen und kosovarischen Mitbürgern“. Hier lasse sich also, wie schon im Vorjahr, ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Reiserückkehrern und ansteigenden Infektionszahlen herstellen.

Einzelne Hotspots lassen sich hingegen nicht ausfindig machen. „Das Infektionsgeschehen geht inzwischen quer durch alle Altersgruppen und Einrichtungen“, teilt das Gesundheitsamt mit, auffällig sei allerdings, dass kaum noch Infektionen bei über 60-Jährigen auftreten. Für das Amt ein Hinweis darauf, dass die Impfungen wirken, schließlich ist die Impfquote bei den Senioren deutlich höher als bei jüngeren Menschen.

Ausgesprochen niedrig bleibt die Zahl der schweren Verläufe. Laut Divi-Intensivregister gab es in den drei Krankenhäusern des Kreises am Donnerstag lediglich einen Covid-Intensivpatienten. Bei den Todesfällen handele es sich laut Gesundheitsamt weiter um überwiegend alte Menschen. Das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt bei 80,4 Jahren.

(cpas)