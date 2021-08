Regionalligist findet neuen Mittefeldspieler : Beeck verpflichtet Aram Abdelkarim vom SV Straelen

Neuzugang im Beecker Mittelfeld: Aram Abdelkarim kommt vom SV Straelen. Foto: Van der Velden

Regionalliga Kurz vor dem Spiel beim VfB Homberg am Mittwochabend hat sich Regionalligist FC Wegberg-Beeck auf der Mittelfeldposition verstärkt. Mit Aram Abdelkarim kommt ein absoluter Leistungsträger von Ligakonkurrent SV Straelen. Was der 27-Jährige zu seinem Wechsel sagt.

Der FC Wegberg-Beeck hat sich unmittelbar vor dem dritten Spieltag in der Regionalliga West personell noch einmal im Mittelfeld verstärkt und Aram Abdelkarim (27) vom Ligakonkurrenten SV Straelen verpflichtet. An der Römerstraße gehörte Abdelkarim in den vergangenen vier Jahren zu den absoluten Leistungsträgern, das belegt auch seine Statistik. Für den SVS kommt er dabei auf 61 Spiele (acht Tore) in der Regionalliga West und 48 (20 Tore) in der Oberliga Niederrhein.

Ausgebildet wurde Abdelkarim dabei in der Jugend des 1. FC Mönchengladbach. Bei den Westendern brachte er es als A-Jugendlicher bereits auf 19 Einsätze in der ersten Mannschaft. Nach einem weiteren Jahr beim 1. FC folgte schließlich der Wechsel nach Fortuna Düsseldorf, wo er für die dortige U23-Mannschaf in der Regionalliga West auf. In gleicher Liga kam er anschließend auch für die SG Wattenscheid 09 zum Einsatz.