Beeck entführt Punkt aus Homberg : Fehrs abgefälschter Schuss ins Glück

Sorgte mit seinem abgefälschten Schuss aus der Distanz für den Beecker Ausgleich beim VfB Homberg: Jeff-Denis Fehr (r.). Foto: Michael Schnieders

Regionalliga Mit dem 1:1 beim VfB Homberg sammelt der FC Wegberg-Beeck seinen ersten Punkt der Saison. Coach Mark Zeh haderte mit der Leistung des Schiedsrichters und freute sich über die Entstehung des eigenen Treffers.

Jetzt, wo so langsam die Fans in die Stadien der Profi- und Amateurvereine zurückkehren, wird man ihn wieder vermehrt hören. Einen Satz, der von der Bundes- über die Regional- bis zur Kreisliga von den Zuschauerrängen gepredigt – und meist mit lauter Stimme geschrien – wird: „Zieh doch einfach mal ab!“ Da scheint es meistens egal wie aussichtslos die Schuss-Situation für den eigenen Spieler ist und wie viele Beine der gegnerischen Mannschaft sich zwischen Ball und Tor befinden – der Distanzschuss scheint aus Fan-Sicht oft das gängigste Mittel für den Torerfolg zu sein.

Nun ist der verzweifelte Distanzschuss für den Spieler auf dem Feld nicht immer eine so gute Idee, wie es sich der optimistische Fan vielleicht wünschen würde, aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Das bewies Jeff-Denis Fehr, der am Mittwochabend beim Stand von 0:1 aus Beecker Sicht „einfach mal draufgeschossen hat“ und mit etwas Glück durch einen abgefälschten Ball zum 1:1 beim VfB Homberg traf. Ganz zur Freude seines Coaches Mark Zeh, der genau diese Schüsse seines Schützlinges schon unzählige Male gefordert hat. „Jeff-Denis hat so einen guten Schuss, und ich sage ihm so oft, dass er es auch ruhig mal öfter aus der Distanz versuchen soll. Und jetzt hat er das endlich mal gemacht.“

INFO Verletzungsbedingte Wechsel bei Beeck Tore 1:0 Pascale Talarski (10. Foulelfmeter), 1:1 Jeff-Denis Fehr (63.)

Aufstellung Zabel, Hühne, Wilms (66. Meurer), Leersmacher, Hoffmanns, Post, Kühnel (57. Fischer), Weggen, Fehr, Bach (75. Merl), Benteke (64. Abdelkarim) Schiedsrichter Dominik Mynarek (Düren) Zuschauer 400 Zuschauer im PCC-Stadion Duisburg-Homberg

Es war dieser eine glückliche Moment beim harten Auswärtsspiel in Homberg, den sich die Beecker nach der aus ihrer Sicht unglücklichen Anfangsphase gewünscht hatten. Denn nach flotten ersten fünf Minuten, in denen Jonathan Benteke bereits zweimal vor dem VfB-Tor auftauchte, erhitzte eine strittige Schiedsrichterentscheidung die Gemüter auf FC-Seite. Nach einem Klärungsversuch von Kevin Weggen ging ein Spieler der Platzherren im Strafraum zu Boden – der Unparteiische Dominik Mynarek zeigte daraufhin auf den Elfmeterpunkt. „Schon in der realen Geschwindigkeit kam mir das komisch vor“, sagt Beeck-Coach Mark Zeh. „Im Video nach dem Spiel hat man es dann deutlich gesehen: Kevin klärt den Ball und der Gegenspieler läuft in ihn rein. Das ist niemals ein Elfmeter.“

Für die Homberger trat Pascale Talarski an und verwandelte zum 1:0 (10.). Die Beecker brauchten einige Minuten, ehe sie sich von diesem „Schlag ins Gesicht“, wie Zeh sagt, erholten. In der Folge entwickelte sich ein zähes Kampfspiel beider Teams, die jeweils mit zwei Auftaktniederlagen in die Saison gestartet waren. Zum Start der zweiten Halbzeit waren es – wie schon zu Spielbeginn – die Beecker, die für erste Offensivakzente sorgen konnten, insgesamt übernahmen dann aber die Homberger das Heft des Handelns. „Die zweite Halbzeit war nicht sonderlich gut von uns. Zudem haben wir mit den verletzungsbedingten Wechseln von Meik Kühnel und Sebastian Wilms zwei wichtige Eckpfeilfer für unser Spiel verloren“, erklärt Zeh.

Am Ende wäre es wohl aufgrund des Spielverlaufs kein unverdienter Heimsieg für den VfB Homberg gewesen, doch zum Glück für Beeck nahm sich Jeff-Denis Fehr die Worte seines Trainers zu Herzen und sorgte mit seinem abgefälschten Distanzschuss aus 17 Metern für den Ausgleich (63.).