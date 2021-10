Steinbildhauerei in Krefeld-Linn : Ungewöhnlicher Entwurf für neuen Brunnen auf dem Friedhof

Krefeld Der neue Friedhofsbrunnen soll die Lebenden ermutigen: Die junge Steinbildhauerin Laura Heinrichs hat ein Werk geschaffen, dass in Linn auf Begeisterung stößt. Der Brunnen wurde jetzt feierlich eingeweiht.

Die Steinbildhauerin Laura Heinrichs (29), die bei der Werkstatt Karl Motes in Fischeln arbeitet, hat sich für einen achteckigen Brunnen aus „Limestone“, einem Kalkstein, entschieden. Die Brunnenwände zeigen Symbole aus der Welt des Webens und Spinnens. Sie knüpft damit zum einen an die Vergangenheit Linns an – einer der berühmtesten Bürger Linns ist bekanntlich der Seidenbaron Cornelius de Greiff (1781 - 1863). Zum anderen eröffnet das Stichwort vom Spinnen mythologische Bezüge zum Faden der griechischen Schicksalsgöttinen, die die Lebensfäden der Menschen spinnen. Rund um den Brunnen ist der Schriftzug „Jeder Mensch hängt am Faden seiner eigenen Spinnerei“ zu lesen. Sie habe, berichtet Laura Heinrichs, diesen Satz irgendwo gelesen; er habe sich bei ihr festgesetzt; „es ist ein philosophisches Wort und hat so viel Tiefe“, sagt sie, „bei jedem von uns stellt sich die Frage: Was können wir aus unserem Lebensfaden spinnen“. Man arbeitet selber daran, man ist aber auch verwoben in Schicksalsfäden – für Laura Heinrichs eröffnen sich über die Spinnerei-Symbolik vielfältige Bezüge und Assoziationen. „Der Brunnen richtet sich mehr an die Lebenden, über ihr Leben und über ihr Leben mit den Verstorbenen nachzudenken. Er soll auch Mut machen, sein Leben in die Hand zu nehmen.“ Mittig erhebt sich aus dem Wasser eine Stele, an der reliefartig Kette und Schuss aus der Weberei dargestellt sind – in diesem Bereich hat sich sinnbildhaft verfestigt, was sich auf der Brunennwand noch als Prozess darstellt.