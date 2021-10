Unfallflucht in Krefeld : Polizei fasst betrunkenen Fahrer

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag, 3. Oktober, einen betrunkenen Autofahrer auf der Flucht gefasst, nachdem er auf einer Kreuzung in der Innenstadt einen Fußgänger angefahren und leicht verletzt hatte.

Wie ein Sprecher der Behörde mitteilt, überquerte der 55-jährige Krefelder gegen 4.45 Uhr die Gerberstraße in Richtung Westwall. Plötzlich bog ein 32-Jähriger mit seinem Pkw vom Südwall nach rechts in die Gerberstraße und erfasste Mann. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Fahrer hielt kurz an, stieg allerdings nicht aus. Als der 55-Jährige an die Scheibe des Autos klopfte, fuhr der Mann weiter. Der Fußgänger informierte die Leitstelle.