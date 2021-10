Im Advent in Krefeld : Das Glühwein-Cabarett macht weiter

Im Advent in Krefeld

Krefeld Für viele ist es „das Event im Advent“: Vom 12. bis 14. Dezember gibt es zum 19. Mal das Kult-Format „Glühwein-Cabarett“. Den Neustart nach Corona sieht Moderator Rüdiger Höfken mit großer Erleichterung.

Gerade in den wuseligen letzten Wochen vor Weihnachten ist das Publikum amüsierwillig. Das haben die Podio-Leute seit 2002 bedient, zunächst im Lokschuppen des Nordbahnhofs, seit geraumer Zeit im Stadtwaldhaus. Die Lockdown-Zwangspause im vergangenen Winter war schmerzlich. Und lange war ungewiss, ob, wann und wie man für den Dezember 2021 planen könnte. Jacqueline Feldmann trifft die Situation mit dem Titel ihres Soloprogramms auf den Punkt: „Plötzlich Zukunft – konnt‘ ja keiner wissen“. Die gebürtige Sauerländerin gehört zu den Gästen, die in drei Vorstellungen Gags zum Glühwein servieren. Auch Serhat Dogan und Axel Pätz sind eingeladen.

Jaqueline Feldmann, Jahrgang 1994, hat ihres Zeichens bereits zwei Karrieren hinter sich - als Finanzbeamtin und als Hammerwerferin. Jetzt macht sie sich Gedanken über „YouTuber und Yoga, blonde Freundinnen und die FDP“, die sie auf den Comedybühnen der Republik vorträgt. Ihr Programm nennt sie „eine lustige Liebeserklärung an das „normale“ Leben, an verrückte Ängste der Jugend und deren Eltern, sowie den Versuch, „Youtube-Star“ als echten Beruf zu betrachten“. Der Titel ihres Programms bezieht sich nicht auf die Zeit nach dem Lockdown, sondern auf das Vakuum, das viele junge Leute am Ende ihrer Schulzeit fühlen.