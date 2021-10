Handball-Oberliga : Erster Saisonsieg für Oppum - Adler verliert gegen Borussia

Krefeld Florian Krantzen erzielte kurz vor dem Spielende den 25:24 (11:12)-Siegtreffer für die Oppumer. In Mönchengladbach gab es am Samstag für die Königshofer eine 14:33 (6:20)-Niederlage.

(MaHa) Während die Adler aus Königshof in der Handball-Oberliga beim Aufstiegsaspiranten Borussia Mönchengladbach eine deutliche 14:33-Niederlage kassierten, feierte der TV Oppum seinen ersten Saisonsieg: Die Mannschaft von Ljubomir Cutura gewann den Krimi am Samstagabend gegen den LTV Wuppertal mit 25:24.

Florian Krantzen erzielte kurz vor dem Spielende den 25:24 (11:12)-Siegtreffer und war umjubelter Spieler beim TV Oppum. „Wir freuen uns natürlich über unseren ersten Saisonsieg“, sagte der sportlich verantwortliche Frederick Küsters nach dem Spiel gegen den LTV Wuppertal. In den 60. Minuten ging es Spitz auf Knopf zu, keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. „Bei uns gibt es sicherlich zu bemängeln, dass wir viele Big Points haben liegen lassen. Unser Plus war erneut die kämpferische Leistung in der Deckung“, berichtete Küsters hinterher, der hofft, dass der TV Oppum durch diesen Erfolg endlich in der neuen Saison angekommen ist. TVO: Beurskens, Savonis – Krantzen (5), Dierkes (4), Zimmer (4), Köffers (3) Held (5/4), Hofer, Weidemüller, Küsters, Fischer (1), Ditz (3), Brunotte.