Tabellenführung verteidigt : Phillip Jansen der Matchwinner bei den Derbysiegen der CHTC-Herren

Krefeld In der 2. Hockey-Bundesliga gewannen die Krefelder Herren am Wochenende ihre beiden Heimspiele gegen die Lokalrivalen DSD Düsseldorf (2:1) und den Gladbacher HTC (5:3). Trainer Ronan Gormley zufrieden.

Gegen den DSD fanden die Gastgeber nur schwer in die Partie und leisteten sich viele technische Unsauberkeiten. Daher war der Führungstreffer durch DSD-Stürmer Daniele Cioli auch nicht unverdient. Noch rechtzeitig vor der Pause fingen sich die Hausherren wieder und gingen durch Nicolas Acosta, der am langen Pfosten mit der Rückhand einschob, mit einem Remis in die Kabine. Nach Wiederanpfiff wirkte das Team von Trainer Ronan Gormley wie ausgewechselt und spielte seine gewohnte Dominanz aus. Diese münzte Verteidiger Phillip Jansen zum Ende des dritten Spielabschnittes in die mittlerweile verdiente Führung um. Er ließ in einer sehenswerten Einzelaktion zunächst einen gegnerischen Spieler clever stehen und vollendete dann mit einem trockenen und gut platzierten Flachschuss vom Kreisrand. „Ich freue mich natürlich sehr über ein so wichtiges Tor. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns dann aber stark verbessert. Dennoch war der DSD immer über Konter gefährlich,“ fasst der Siegtorschütze die Partie zusammen.

Im Duell mit seinem Ex-Club aus Gladbach am Sonntag sah zunächst alles nach einer klaren Sachen für die Seidenstädter aus: Bereits nach dem ersten Viertel führte Krefeld durch Treffer von Timo Kossol, Mats Westphal und Spielführer Linus Michler deutlich mit 3:0. Die Gladbacher waren nicht griffig genug und fanden auch taktisch nur schwer ins Spiel. In der Halbzeit drehte GHTC-Coach Jan Klatt an den richtigen Stellschrauben und sein Team konnte sich nach der Pause deutlich steigern. Zwar gehörte der nächste Treffer durch Nicolas Acosta, der bereits zum vierten Mal in der Saison erfolgreich war, ebenfalls dem CHTC, doch in der Schlussphase drehten die Gäste richtig auf. In einem intensiven Zwischenspurt warfen die Gladbacher alles nach vorne und knüpfte an ihre guten Vorleistungen an. Bis zur 55. Minute kamen sie durch einen drei Eckentreffer von, zwei von Wie Adams und einmal Damian Höffken, noch einmal auf 4:3 heran. Schließlich war es erneut Phillip Jansen, der seine starke Form bestätigte und mit seinem Treffer zwei Minuten vor dem Ende endgültig den sechsten Saisonsieg für den CHTC und somit weiterhin die souveräne Tabellenführung sicherte.