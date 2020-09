Kandidatin als Oberbürgermeister von Krefeld : Corona - Jensen negativ getestet

Krefeld (oli) Aufatmen bei Kerstin Jensen: Die CDU-Politikerin ist negativ auf Covid-19 getestet worden. Ihre Krankheitssymptome entpuppten sich als Virus-Infekt. Das gab sie am Sonntag Abend selbst bekannt. Damit kann Jensen ihren Wahlkampf fortsetzen.

Sie fordert am kommenden Sonntag, 27. September, Amtsinhaber Frank Meyer in der Stichwahl um dessen Amt als Oberbürgermeister der Stadt Krefeld heraus.

Jensen hatte seit Donnerstag an starkem Husten gelitten, in Folge dessen umgehend alle beruflichen (Jensen ist Anwältin) und Wahlkampf-Termine für das zurückliegenden Wochenende abgesagt und einen Abstrich zur Corona-Testung gemacht - dessen Ergebnis nun vorliegt. „Es wäre verantwortungslos gewesen, in Zeiten von Corona mit solchen Symptomen vor die Tür, geschweige denn unter Menschen zu gehen“, hatte sie am vergangenen Freitag gesagt.