Fußball : Kreisliga A meldet den ersten Corona-Fall

Premiere Jetzt ist es also passiert: Eine Partie in der Kreisliga A musste abgesagt werden, weil sich ein Spieler mit Corona infiziert hat. Bei 19 Mannschaften mit jeweils einem rund 20 Mann starken Kader bleibt das nun mal eben nicht aus. In diesem Fall hat es den FC Delhoven erwischt. Ein Kicker ist in dieser Woche positiv getestet worden. Das Wichtigste vorab: Dem Spieler geht es gut, er hat keine Symptome. Der Fall ist aufgedeckt worden, weil der Infizierte auf der Arbeit vorsichtshalber getestet worden ist. Das Problem an der Sache: Gleich neun Spieler waren am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Betroffenen auf einer Geburtstagsfeier. Alle wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Vier Akteure sind bereits getestet worden, das Ergebnis fiel negativ aus. Fünf weitere Untersuchungen stehen jetzt noch aus. „Wir haben das Training erst einmal auf Eis gelegt, aber wir sind guter Dinge, dass wir nächste Woche wieder starten können“, sagt Delhovens Trainer Andreas Gödderz. Am Sonntag hätte die Partie beim TuS Grevenbroich angestanden.



Das Prozedere Ist ein Kicker aus der Mannschaft positiv getestet worden oder in Quarantäne müssen, sollte man zunächst den zuständigen Fußballverband kontaktieren. „Wenn ein Spieler in Quarantäne ist, hat der Verein das Recht, ein Spiel abzusetzen – unabhängig vom Zeitpunkt“, erklärt Gruppenleiter Reinhold Dohmen. Wichtig sei, dass man die Bescheinigung des Gesundheitsamtes einreiche. Sieben Tage nach Ende der Quarantäne wird die Partie schließlich neu angesetzt. Es gilt aber auch: Sollten sich Spieler in der Winterzeit erkälten oder mit einer normalen Grippe ausfallen, wird weitergespielt. Solange kein Kontakt zu Corona-Infizierten bestand und der Akteur nicht in einem Risikogebiet war, gebe erstmal kein Grund das Spiel abzusetzen.