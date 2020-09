Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Schulen offen trotz Coronafällen

Kreis Viersen An vier Schulen im Kreis Viersen sind am Wochenende Corona-Infektionen bekannt geworden. Laut dem Kreis Viersen hat das keine Flogen für den Schulbetrieb.

Dem Kreis Viersen sind am Samstag mehrere Corona-Fälle in Schulen bekannt: Zwei Geschwister, die zwei Jahrgangsstufen der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen besuchen, sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 51 Schüler müssen in Quarantäne. Laut Kreis kann der Betrieb voraussichtlich weitergehen. An der Grundschule in Brüggen-Born wurde ein Schulkind positiv getestet, zwölf Schüler stehen unter Quarantäne. Laut Kreis kann der Unterricht dort ab Montag regulär fortgesetzt werden. am Berufskolleg Viersen-Dülken ebenfalls ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach jetzigem Stand wurden elf Mitschüler als Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt. Drei davon wohnen im Kreis Viersen. Lehrer sind nicht betroffen. Das Berufskolleg kann laut Kreis seinen Unterricht fortsetzen.