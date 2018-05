Krefeld 4000 Euro für "Sonne, Mond und Sterne"

Das war eine tolle Aktion des KFC: Die Uerdinger haben vier Logoplätze auf allen Heimtickets der kommenden Saison zugunsten des Krefelder Vereins "Sonne, Mond und Sterne" versteigert. Zusammengekommen sind auf diese Weise mehr als 4000 Euro. Das Geld der vier Unternehmen, die am meisten geboten haben, wird nun am Mittwoch symbolisch an Vereins-Vorsitzende Meta Metz übergeben.