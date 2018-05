Lokalsport : Skating Bears mit souveränen 10:6-Auswärtssieg in Velbert

Krefeld Der Bundesligist führt weiter die Tabelle an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Skating Bears sind ihrer Favoritenrolle in der Skaterhockey-Bundesliga erneut gerecht geworden und haben das Schlusslicht Commanders Velbert souverän mit 10:6 bezwungen. Schon nach 55 Sekunden stand es durch Daniel Schopp 1:0 für die Krefelder, die in der 8. Minute den Ausgleich hinnehmen mussten. Zwei Zeigerumdrehungen später brachte Jannik Kleindienst die Bears wieder in Front.

Im zweiten Drittel sorgte ein Doppelschlag von Christian Schlesiger innerhalb von 10 Sekunden dafür, dass auf der Anzeigetafel ein 4:1 stand. Velbert wirkte danach geschockt, Krefeld nutzte die Pahse aus, und legte durch Wasja Steinborn und Michael Reinberg noch zwei weitere Tore zum 6:1 nach. Die Skating Bears ließen etwas nun etwas gemächlicher in ihrem Spielaufbau angehen, was Velbert den 6:2-Anschlusstreffer in der 32. Minute einbrachte Kurz vor der zweiten Drittelpause stellte Jannik Jost jedoch den alten Toreabstand wieder her.



zurück

weiter

Im letzten Drittel erwischten die Commanders den besseren Start, denn sie verkürzten auf 7:3. In der restlichen Spielzeit ging es dann auf beiden Seiten nochmals hoch her, wobei der Krefelder Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geriet. Die Bears führen die Tabelle weiter an.

(F.L.)