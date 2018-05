Lokalsport: Funkel freut sich auf Tönisberg

Krefeld Morgen ist der Bundesliga-Aufsteiger beim VfL zu Gast.

Die Fußballer des VfL Tönisberg fiebern dem morgigen Freundschaftsspiel gegen Zweitliga-Meister Fortuna Düsseldorf entgegen, der um 19 Uhr an der Schaephuysener Straße anlässlich des Vereinsjubiläums (90 Jahre) zu Gast ist. Die Vorfreude ist im Tönisberger Lager natürlich riesig. Trainer "Kalli" Himmelmann ist zwar mit seinen Gedanken primär noch in der Bezirksliga, in der für den VfL in Sachen Abstiegsgefahr noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.