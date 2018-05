Lokalsport: Hülser SV hielt trotz Unterzahl ein 1:1

Hülser Tönisberg ist in der Fußball-Bezirksliga 5 noch nicht aus dem Schneider.

SV - FC Aldekerk 1:1 (1:1). Weil es in diesem vorentscheidenden Duell um den Klassenverbleib keinen Gewinner gab, bleibt die Lage am Tabellenende um den VfB Uerdingen, der in vierzehn Tagen in Aldekerk gastiert, unverändert dramatisch. Unter dem Strich hilft dieses Unentschieden den Platzherren auch kaum weiter. Allerdings: Ab der 39. Minute mussten sie nach einer Notbremse von Timo Maas mit einem Akteur weniger auskommen, was sich dann in der Endabrechnung schon sehen lassen kann.