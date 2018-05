Krefeld Supporters Club organisiert Fanbusse

Am 27. Mai werden sich rund 2000 Fans des KFC Uerdingen auf den Weg nach Mannheim machen, um ihre Mannschaft beim Relegations-Rückspiel zu unterstützen und den Aufstieg zu feiern. Einen Sonderzug wird es nicht geben, allerdings will der Supporters Club Krefeld in Zusammenarbeit mit dem Verein einige Fanbusse organisieren. Genauere Informationen wird es geben, sobald die Anstoßzeit für die Begegnung festgelegt ist.