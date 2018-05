Lokalsport : KFC: Vorverkauf für Spiele gegen Mannheim beginnt

Krefeld Heute ab 9 Uhr sind die 3000 Tickets für das Relegations-Rückspiel in Mannheim zu haben.

Einige Fans des KFC Uerdingen konnten den Vorverkauf in Krefeld für das zweite Relegationsspiel am 27. Mai, 14 Uhr, beim SV Waldhof Mannheim nicht abwarten und versuchten gestern in Mannheim Tickets zu erwerben. "Ausverkauft", hieß es dort. Für Waldhof-Fans wird das Kontingent im Carl-Benz-Stadion noch erweitert: "Nach Rücksprache mit der Polizei ist es gelungen, nochmal ein Sitzplatzkartenkontingent für unsere Fans zur Verfügung zu stellen. Es sind deshalb weitere gut 700 Sitzplatzkarten für Anhänger des SV Waldhof auf der Westtribüne zu haben", heißt es auf der Waldhof-Facebookseite.

Die 3000 Karten, die der SV Waldhof den Uerdingern zur Verfügung stellt, trafen gestern am frühen Abend in der KFC-Geschäftsstelle ein. RP-Mitarbeiter Heinrich Löhr hatte den Transport übernommen. Er war am Morgen nach Mannheim gefahren, um dort Tickets zu kaufen. Als er in der Geschäftsstelle des Vereins erfuhr, dass die 3000 Karten per Paketdienst nach Krefeld geschickt werden sollten, bat er seine Hilfe an und nahm das kostbare Gut mit zurück in die Heimat.

Damit kann heute um 9 Uhr der Vorverkauf für das Relegationsrückspiel der Uerdinger in Mannheim (27. Mai, 14 Uhr) starten. Bereits seit gestern Abend sind schon Karten für das Hinspiel (24. Mai, 19 Uhr), das ja in Duisburg stattfindet, zu haben. Während diese Karten auch online und in den bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar sind, werden die Karten für das Spiel in Mannheim ausschließlich auf der KFC-Geschäftsstelle auf dem Dießemer Bruch 100 a, 47805 Krefeld verkauft. Sitzplatzkarten kosten 22 Euro, der Stehplatz 13 Euro. Der KFC weist daraufhin, dass keine Karten hinterlegt werden und die Geschäftsstelle wegen des erwarteten Andrangs heute sogar bis 22 Uhr geöffnet haben wird, Freitag ist sie von 9 - 15 Uhr geöffnet.

Zur Vorbereitung auf die Relegation bestreitet Waldhof Mannheim am heutigen Abend um 18:30 Uhr ein Testspiel beim Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim.

(RP)