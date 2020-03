Wirtschaft in Krefeld : Schmolz + Bickenbach hat Rückstellungen für Personalabbau bei Edelstahlwerken gebildet

Krefeld Konzernmutter Schmolz + Bickenbachs blickt auf 2020.

Schmolz und Bickenbach macht in seinem Ausblick auf das laufende Jahr noch einmal deutlich, dass der Konzern an seinen Plänen festhält, bei der in Krefeld ansässigen Tochter Deutsche Edelstahlwerke (DEW) Personal einzusparen und die operativen Abläufe neu zu strukturieren. Der Konzern hat für den Stellenabbau bereits Rückstellungen gebildet. „Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung zu Beginn des Jahres wird Schmolz + Bickenbach die Restrukturierung der Gruppe weiter vorantreiben“, teilte die Aktiengesellschaft mit. Dies werde mit dem Ziel, den Konzern zu dauerhafter Profitabilität zu führen und gleichbedeutend damit Unternehmenswert zu schaffen, geschehen. Erreicht werden soll dies zum einen über die konsequente Weiterführung bereits eingeleiteter Schritte, zum anderen über zusätzliche strukturelle Anpassungen im Zuge eines Sanierungsplans. Dieser Sanierungsplan solle den Pfad zu nachhaltig wettbewerbsfähiger Profitabilität präzisieren. Dabei stehen neben Zielen in Nordamerika in Deutschland zum Beispiel „auch Personalmaßnahmen und operative Verbesserungen bei DEW“ auf der Tagesordnung.