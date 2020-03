Täter flüchtig : Mann in Krefeld angegriffen und leicht verletzt

Mann in Krefeld angegriffen und leicht verletzt

Krefeld Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagabend einen 41-Jährigen an der Rheinstraße angegriffen und leicht verletzt hatte.

Gegen 22 Uhr war der 41-jährige Krefelder auf der Hochstraße zu Fuß in Richtung Rheinstraße unterwegs, als ihm ein Mann entgegen kam und ihn ansprach. Das teilt die Polizei mit. Weil es unverständlich war und der Mann immer aggressiver wurde, ging der 41-Jährige weiter. Der Mann folgte ihm bis zur Rheinstraße, wo er ihn unvermittelt mit einem Faustschlag und einem Tritt gegen den Kopf attackierte. Anschließend flüchtete der Angreifer über die Rheinstraße wieder zurück in Richtung Hochstraße.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.