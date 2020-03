Besitzer gesucht : Polizei fängt entlaufenes Kamerunschaf in Krefeld ein

Das Schaf ist nun im Tierheim. Foto: Polizei

Krefeld Am Montagvormittag haben Polizeibeamte ein Schaf eingefangen, das am Kreisverkehr an der Fegeteschstraße/Römerstraße unterwegs war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit. Am Montagvormittag hat ein aufmerksamer Bürger am Kreisverkehr der Fegeteschstrasse / Römerstraße ein Schaf gesichtet und die Polizei verständigt. Polizeibeamte konnten das Tier wohlbehalten einfangen. Wahrscheinlich handelt es sich um ein junges Kamerunschaf.

Es ist in Absprache mit dem zuständigen Tierheim bei einem Polizeibeamten untergebracht. Der Besitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 zu melden.

(RP)