Bewerben in Rommerskirchen : Azubi-Projekt der Bürgerstiftung

Ein „runder Geburtstag“ steht an: Die Bürgerstiftung Rommerskirchen sucht in diesem Jahr zum 10. Mal die besten Auszubildenden in der Gemeinde Rommerskirchen. Ausgelobt wird ein Geldpreis von je 500 Euro in zwei Kategorien: für den besten Auszubildenden, der in Rommerskirchen wohnt, sowie für den besten Auszubildenden, der in einem Betrieb oder Dienstleistungsunternehmen in Rommerskirchen ausgebildet wird. Bewerben können sich Auszubildende aus allen Branchen, die im Prüfungsjahr 2019/Anfang 2020 ihre Ausbildung beendet haben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2020. Die Bürgerstiftung bildet eine Jury, die zeitnah die Festlegung der Preisträger und die Übergabe der Preise in einer kleinen Feierstunde vornimmt, wenn dies in Zeiten der sozialen Distanz wegen des Coronavirus wieder möglich ist.