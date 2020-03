Rennfahrer Philipp Albuschat vom MSC Dhünn : 2020 die dritte Meisterschaft in Folge sichern

Philipp Albuschat ist Werkstattleiter bei Audi Messink und fährt in seiner Freizeit Rennen für den MSC Dhünn. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn/Hückeswagen Rennfahrer Philipp Albuschat ist MSC Dhünn-Mitglied aus Hückeswagen. Der 31-Jährige fuhr mit 15 Jahren sein erstes Rennen.

Von Stephan Singer

Philipp Albuschat setzt auf den „Meister“ – sowohl beruflich als auch beim privaten Hobby, dem Rennsport. Nachdem er bei den Deutschen Amateur-Rundstrecken-Meisterschaften bereits 2015 und 2016 jeweils den Titel errang, setzte er eine Renn-Saison aus genauso „meisterlichen“ Gründen aus: In sieben Monaten absolvierte er seinen Meistertitel als Kfz-Mechatroniker, der 31-Jährige arbeitet als Werkstattleiter im Autohaus Audi Messink. 2018 und 2019 folgten erneut jeweils die Gesamtsiege in der Rennserie. „Jetzt will ich in diesem Jahr das Triple mit drei Meisterschaften in Folge erringen“, sagt Philipp Albuschat, der Mitglied des Motorsport-Clubs (MSC) Dhünn ist, und blickt auf die anstehende Saison.

„Ich bin mit 15 Jahren mein erstes Rennen gefahren und über Bekannte zum Motorsport gekommen“, berichtet Albuschat. Dadurch habe sich ebenso sein beruflicher Werdegang geändert. „Ursprünglich wollte ich, wie mein Papa, Schreiner werden. Durch die Infizierung mit dem Motorsport-Virus habe ich meinen Berufswunsch in den Kfz-Bereich umgeschwenkt.“

Info Saison startet mit zwei Rennen Anfang Mai Meisterschaft Die Saison der Deutschen Amateur-Rundstrecken-Meisterschaft startet am Wochenende Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, am Unstrut-Ring gleich mit zwei Rennen. Danach folgen fünf weitere Rennen. Die Saison endet am 3. Oktober im Autodromo Most.

Ganz unschuldig an der Vorliebe für das Rennfahren ist Albuschats Vater aber nicht, denn der fuhr einst Auto-Cross und ist bei den Rennen seines Sohnes stets als Begleiter mit dabei. Das gilt genauso für seine Mutter und den Schwiegervater wie für Philipp Albuschats Familie, denn der Rennfahrer ist Vater einer zehnjährigen Tochter und eines zweijährigen Sohnes. „Ohne die Familie ginge dieses Hobby gar nicht – weder zeitlich noch finanziell“, sagt der Amateur-Rundstrecken-Meister, der gemeinsam mit seinen Liebsten die familiäre Atmosphäre bei den Rennen schätzt und mit mindestens sechs und manchmal gar 20 Begleitern in seinem Tross zu einem Veranstaltungsort fährt: „An der Strecke sind wir alle wie eine Großfamilie – jeder kennt jeden. Das ist ein Grund, warum ich den Sport so mag: Ich muss nicht abends mein Auto anstarren, sondern freue mich lieber mit Familie, Freunden und Rennfahrerkollegen über einen gelungenen Tag.“ Es gäbe andere Rennserien, wo es deutlich verbissener zuging.

Natürlich seien es genauso die Fahrduelle, die ihn am Rennsport reizten: „Sonst würde ich ja Disziplinen gegen die Uhr fahren.“ Aber: „Inzwischen fahre ich mehr mit dem Kopf, lege mir den Gegner zurecht. Früher musste ich nach jeder Kurve der Erste sein.“ Für den Rennsport hat Philipp Albuschat – anfangs noch mit einem Mitfahrer – einen Golf V GTI, Baujahr 2006, mit normaler Straßenzulassung komplett zerlegt und mit einer Sicherheitszelle (Überrollkäfig) wieder aufgebaut. In Albuschats Klasse sind seriennahe Fahrzeuge mit maximal 200 PS (sein Golf hat genau die) unterwegs: Karosse, Motor und Getriebe müssen die der Serienfertigung sein.

Gerade steht der Renn-Golf auf der Hebebühne in Albuschats eigens zum Schrauben angemieteter Halle. Das Fahrwerk ist ausgebaut und wird für die anstehende Saison revidiert. „Dafür geht es ohne eine größere Garage nicht“, sagt Philipp Albuschat, der sich über Unterstützung freut: „In der Werkstatt meines Arbeitsplatzes darf ich kostenlos die Messtechnik zur Achsvermessung nutzen, und mein Schwiegervater macht in seinem Betrieb alle Karosserie- sowie Lackier-Arbeiten für mich.“

In der Zeit von 2012 bis 2016 betreute Philipp Albuschat zwei Fahrzeuge als Mechaniker in Langstreckenserien: „Dadurch habe ich viel Erfahrung gesammelt und Kontakte geknüpft.“ Gerade in den Wintermonaten werde viel am Rennwagen gearbeitet, um ihn fit für die nächste Saison zu haben. „Das Auto verbessert sich so stetig“, sagt der Hückeswagener. Feinheiten, wie die Abstimmung des Fahrwerks, seien immer nötig, müssten auf die Gegebenheiten der unterschiedlichen Strecken angepasst werden. „Ich schraube lieber im Vorfeld eines Rennens am Auto, als neben der Rennstrecke. Es gilt, Ausfälle und Schäden und Kosten zu vermeiden.“