Kreative Idee : Hundetraining per Mausklick

Das „Dog’s Coaching Center“ bietet jetzt die Möglichkeit, per Youtube Tipps abzurufen oder Unterricht per Videotelefonat zu buchen.

Bereits seit 2015 ist Franziska Voß mit ihrer Hundeschule Dog`s Coaching Center (DCC) in Gellep-Stratum selbstständig. Nun hat die Hundetrainerin einen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, um ihre Kunden jederzeit mit Tipps unterstützen zu können. „Ich wollte das tatsächlich schon länger machen“, erzählt sie. In Zeiten der Pandemie hat sie die Idee kurzerhand in die Tat umgesetzt.

Zum einen will Franziska Voß mit der digitalen Präsenz eine größere Reichweite erzielen, auf der anderen Seite soll der Kanal auch dazu dienen, dass ihre in den Trainingseinheiten vermittelten Ratschläge bei ihren Kunden in Erinnerung bleiben: „Es ist ja oft so, dass man viele Informationen bekommt und zu Hause die Hälfte schon wieder vergessen hat.“ So seien es auch die Hundebesitzer gewesen, die die Hundetrainerin dazu angeregt hätten, ihre Tipps über YouTube jederzeit abrufbar zu machen.