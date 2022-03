Verkehrsunfallstatistik 2021 : Mehr Unfälle auf Krefelder Straßen

Krefeld Die Verkehrsunfallstatistik 2021 wurde gestern im Polizeipräsidium vorgestellt. Insgesamt gab es mehr Unfälle, dafür jedoch weniger Verunglückte. Polizeipräsidentin Christine Frücht spricht von einer „positiven Bilanz“.

„Während der Corona-Pandemie konnten wir wenig Prävention in Präsenz an Kindergärten oder Schulen durchführen. Stattdessen wurden einige Videos gedreht und den Kindern vorgeführt“, sagte Polizeipräsidentin Christine Frücht. Diese fehlende Prävention spiegelte sich auch in den Zahlen wider. Während es in fast allen Altersklassen sinkende Unfallzahlen gab, stieg die Zahl der verunglückten Kinder von 69 in 2020 auf 73 in 2021. „Als Unfall mit Verunglückten wird jeder Unfall gezählt, bei dem jemand ins Krankenhaus gebracht werden musste, auch wenn es nur auf Grund von leichten Kopfschmerzen war“, erklärte Verena Fischer, Direktionsleiterin Verkehr. Insgesamt betrachtet, gab es 2021 jedoch weniger Verunglückte als im Vorjahr.