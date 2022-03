Nachwuchs im Krefelder Zoo : Ältestes Faultier der Welt wird zum 20. Mal Vater

Update Krefeld Anfang Januar entdeckten die Tierpfleger im Regenwaldhaus das neugeborene Zweifingerfaultier, teilte der Krefelder Zoo mit. Das genaue Geburtsdatum sei nicht bekannt. Nun trage das kleine Faultier mit dem braunen Fell den Namen Kalle.

Das 52 Jahre Faultier Jan stammt noch aus der freien Wildbahn. Zunächst, 1970, lebte das Tier in Hagenbecks Tierpark in Hamburg. Im April 1986 zog es in den Krefelder Zoo. Damals war er zwischen sechs und zwölf Monate alt. Nach dem Tod von Faultier Paula im Bergzoo Halle an der Saale rückte er auf Platz eins vor. Aufgrund seines hohen Alters ist das Tier im Guinnessbuch der Rekorde vermerkt. In der Regel können Faultiere laut dem Zoo Frankfurt in menschlicher Obhut bis zu 40 Jahre alt werden. In freier Wildbahn sei die Lebenserwartung der Tiere dagegen deutlich geringer.