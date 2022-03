Vekehrsunfallbilanz für 2021 : Weniger Verletzte bei Unfällen auf Duisburgs Straßen

2021 ist die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr in Duisburg zurückgegangen. Foto: dpa/Polizei Duisburg

Duisburg Einen deutlichen Zuwachs gab es dabei allerdings bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Die Aufklärungsquote bei Unfallfluchten ist gestiegen, die Raserszene behält die Polizei im Blick.

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Schwerverletzten bei Unfällen in Duisburg deutlich zurückgegangen - auch die Zahl der Verkehrstoten erreichte einen Tiefststand. Die Gesamtzahl der Unfälle blieb in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Das ist das Ergebnis der Verkehrsunfallstatistik, die die Polizei in Duisburg am Montag veröffentlicht hat.-

Nach einem Ausreißer im Jahr 2019 mit mehr als 20.000 Unfällen habe sich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle 2021 wieder auf einem niedrigeren Niveau eingependelt: Insgesamt hat es 16.751 mal auf Duisburgs Straßen gekracht (2020: 16.063). Im Schnitt haben Duisburger Polizisten also etwa 45 Unfälle pro Tag aufgenommen.

Bemerkenswert vor dem Hintergrund der etwa gleichbleibenden Gesamtzahl der Unfälle sei, dass die Zahl der Schwerverletzten deutlich sank: Gab es 2020 noch 215 Schwerverletzte bei Unfällen, waren es 2021 nur noch 179. Das ist ein Rückgang um fast 17 Prozent. Auch die Gesamtzahl der Verletzten sank im Vergleich zum Vorjahr: 1463 (2020: 1493) Menschen verletzten sich bei insgesamt 1247 (2020: 1290) Unfällen in Duisburg. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich sogar von vier auf zwei halbiert.

Der stellvertretende Behördenleiter Dirk Harder blickt zufrieden auf das Jahr 2021 zurück: „Natürlich können wir nicht alle Unfälle verhindern. Wir gehen aber konsequent zum Beispiel gegen Raser vor und setzen bei der Prävention schon im Kindergartenalter an. Damit tragen wir deutlich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.“

Geschwindigkeit und Alkohol gelten als Hauptursachen vieler Unfälle mit schweren Folgen. In beiden Bereichen gehen die Zahlen in Duisburg zurück: Zu schnelles Fahren führte 2021 in 38 Fällen (2020: 47) in Duisburg erwiesenermaßen zu einem Unfall; Alkohol am Steuer in 85 Fällen (2020: 124). Allerdings steigt die Zahl der Unfälle unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel von 23 auf 26 leicht an. 2021 stellte die Polizei insgesamt 45.476 Geschwindikgeitsverstöße fest.

Außerdem erwischten die Beamten 307 Menschen, die betrunken Auto gefahren waren und 697 Menschen, die während der Fahrt unter Drogen- oder unzulässigem Medikamenteneinfluss standen. Auch ein kurzer Blick auf das Handy bedeutet dutzende Meter Blindflug im Auto und ist lebensgefährlich. Deswegen habe die Polizei auch Anzeigen gegen 1046 Radfahrende und 3615 Autofahrende geschrieben, weil sie während der Fahrt am Handy hantierten.

Nicht selten komme es in Duisburg zu Unfällen, weil Radfahrende beispielsweise auf der falschen Straßenseite unterwegs sind oder „über Rot“ fahren, so die Polizei. 2102 mal hat sie im vergangenen Jahr solche Verstöße geahndet. 2021 verletzten sich insgesamt 199 Fußgängerinnen und Fußgänger (2020: 228) bei Unfällen auf Duisburgs Straßen und Wegen sowie 410 Menschen, die auf Fahrrädern oder Pedelecs unterwegs waren (2020: 385). Ein Radfahrer starb.

Erfreulicherweise gehe die Zahl der verletzten Kinder (bis 14 Jahre) bei Unfällen bereits seit Jahren kontinuierlich zurück. Gab es 2017 noch 177 verletzte Kinder, waren es 2021 nur noch 118 – ein neuer Fünfjahrestiefststand. Ebenso sank die Zahl der verletzten Erwachsenen zwischen 25 und 65 Jahren: Die Zahlen der Verletzten stiegen bei den über 65-Jährigen (+4,4 Porzent), bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren (+5,6 Prozent) und bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren (+16,1 Prozent).

Etwa zehnmal am Tag verursacht in Duisburg jemand einen Unfall und flüchtet. Insgesamt 3631 solcher Fälle gab es 2021 (2020: 3.658). Die Polizei konnte ihre Aufklärungsquote in diesem Bereich weiter steigern von 40,6 Prozent im Vorjahr auf 42,2 Prozent 2021. Bei den Unfallfluchten mit Verletzten haben die Beamten ihre Aufklärungsquote von 54 auf 59 Prozent erhöht.

Die Polizei Duisburg habe Raser, Poser und Dater auch 2021 wieder genau im Blick gehabt. Insgesamt gab es 54 (2020: 34) Sonderkontrollen vor allem an den bekannten Treffpunkten der Szene.

Im Fokus dieser Kontrollen stand auch das Verhalten im Straßenverkehr und das Thema Lärmbelästigung. Wer fährt unnütz hin und her? Wer lässt an der Ampel den Motor aufheulen oder die Reifen durchdrehen? Wer schmeißt seinen Müll einfach auf die Straße? Im Laufe des Jahres hat die Duisburger Polizei insgesamt 44 (2020: 26) Strafanzeigen wegen des Verdachts der Teilnahme an verbotenen Autorennen erstattet. Die Beamten stellten 24 (2020: 25) Führerscheine und 47 (2020: 28) Fahrzeuge sicher.

