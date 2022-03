Unfallstatistik 2021 : Viele gefährliche Stellen in der Stadt

Auch in Dabringhausen ereigneten sich im vergangenen Jahr mehrere Verkehrsunfälle. Bei diesem Zusammenstoß im Juni auf der L 101 wurden zwei Menschen schwer verletzt. Foto: Polizei Rhein-Berg

Wermelskirchen Die Kreispolizei stellte die Verkehrsunfallstatistik für 2021 vor. In Wermelskirchen gibt es gleich mehrere Streckenabschnitte, wo es häufiger kracht. Betroffen sind immer öfter auch Pedelec-Fahrer.

Wer in Finkenholl auf der Landstraße 157 mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, sollte im Straßenverkehr besonders wachsam und rücksichtsvoll sein. An dieser Stelle, so zeigt es die Unfallstatistik für das Jahr 2021 der Kreispolizei Rhein-Berg, krachte es im vergangenen Jahr mit am häufigsten in der Stadt. Insgesamt siebenmal musste die Polizei dort im vergangenen Jahr zu einem Unfall ausrücken, viermal gab es Verletzte, ein Unfall endete sogar tödlich.

„Dort gibt es diese scharfe 180-Grad-Kurve und es ist eben insgesamt eine sehr kurvenreiche Strecke, die insbesondere im Bereich der Motorradfahrer dafür sorgt, dass es dort häufiger zu Verkehrsunfällen kommt“, sagte Thomas Schliwitzki, Leiter des Verkehrsdienstes, am Montag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz, in welcher die Kreispolizei um Schliwitzki und Landrat Stephan Santelmann die Verkehrsunfallstatistiken für das vergangene Jahr vorstellte.

Info Auch Unfallbilanz für Gesamt-NRW vorgestellt Rekordtief NRW-Innenminister Herbert Reul hatte am Montag über die Zahlen für das gesamte Bundesland gesprochen. Noch nie gab es weniger Verkehrstote in NRW als 2021, obwohl es wieder mehr Unfälle gab. „Gemessen an diesen Zahlen ist das die beste Verkehrsunfallstatistik, die wir je hatten“, so Reul bei der PK. Die Unfälle bei illegalen Autorennen sind jedoch gestiegen, ebenso zählt man in NRW deutlich mehr Handyverstöße und Drogendelikte am Steuer, als noch im Jahr zuvor.

Über erste Maßnahmen für die Strecke in Finkenholl wurde in der Unfallkommission bereits diskutiert, erklärte Stefan Schubert von der polizeilichen Unfallauswertung. So könnte es dort zukünftig unter anderem Kurvenleittafeln, Schutzplankenelemente wie beispielsweise einen Unterfahrschutz für Motorräder und auch eine Prüfung der Fahrbahngültigkeit geben.

Zu den weiteren Unfallhäufungsstellen in Wermelskirchen im vergangenen Jahr zählte die Strecke L101 in Dabringhausen Höhe Altenberger Str./Hilgener Str. sowie mehrere Abschnitte der Strecke L 409 wie beispielsweise Halzenberg, an der Remscheider Straße oder in Dhünn.

Dass es in Wermelskirchen eine ganze Menge an Unfallhäufungsstellen gibt, liegt laut Schubert auch daran, dass viele Strecken im Stadtgebiet eine besonders große Beliebtheit bei Kradfahrern erfahren. „Bei den Unfällen, die sich außerorts ereignen, ist Wermelskirchen vorne mit dabei. Die häufigste Unfallursache ist hierbei nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit“, sagte Schubert.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis, so stellte es Landrat Stephan Santelmann vor, ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. In 2020 waren es 7034 Unfälle im Kreis, in 2021 hingegen 7298. „Wir bewegen uns aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau“, berichtete Santelmann.

Ein positiver Trend lasse sich in einem anderen Teilbereichen feststellen. „Bei den Jugendlichen sank die Zahl der Verletzten deutlich“, so der Landrat. In 2021 verunglückten ein Drittel weniger Jugendliche als noch in 2020 (45 statt 66). Bei den Kindern nahm die Zahl zwar um drei zu, liegt aber mit 70 Verunglückten immer noch weit unter dem Schnitt der Vorjahre.

Es müsse dabei jedoch berücksichtigt werden, dass aufgrund der Corona-Pandemie weniger Kinder und Jugendliche als Verkehrsteilnehmende unterwegs waren, auch wenn die Schulen und verschiedenen Freizeitangebote ihren Betrieb wieder aufgenommen haben. Positiv zu bewerten sei es auch, so Santelmann, dass die Gesamtanzahl der Verunglückten im Kreis auf den niedrigsten Stand der letzten sechs Jahre gesunken ist.

„Diese guten Entwicklungen lassen sich aber nicht darüber hinweg täuschen, dass mit jedem Unfallopfer natürlich auch persönliche Einschnitte und dramatische Schicksale verbunden sind“, verkündete der Landrat. So verstarben im Jahr 2021 insgesamt sechs Menschen im Kreisgebiet im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und der Nutzung von Kraftfahrzeugen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich auch in Wermelskirchen - im Bereich Finkenholl in Fahrtrichtung Sonne. Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Dülmen versuchte dort Ende März trotz unklarer Verkehrslage in einer leichten Rechtskurve einen Transporter zu überholen und kollidierte bei seinem Überholmanöver mit dem Gegenverkehr. Er erlag einen Tag nach seinem Unfall seinen Verletzungen in der Kölner Spezialklinik in Merheim, in der er zuvor mit einem Rettungshubschrauber gebracht wurde.

Eine sehr große Herausforderung im Bereich Verkehr sei auch die Tatsache, dass die Anzahl der verunglückten Pedelecfahrenden in den vergangenen beiden Jahre in die Höhe schoss. In 2021 waren im Kreis 89 Fahrer mit elektronischer Trittunterstützung in einen Unfall verwickelt. Vor allem Senioren würden die Geschwindigkeit ihres Pedelecs unterschätzen, so Schliwitzki. 34 der 89 Pedelec-Verletzten waren älter als 65 Jahre.