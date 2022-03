Neue Internetseite in Krefeld : Wie das Judentum den Niederrhein prägt

Das neue Projekt von „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ ging am Montag an den Start. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Holocaust ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Juden in Deutschland. Doch wie viel wissen vor allem junge Leute über die reiche Kultur jüdischen Lebens? Eine neue Internetseite lädt ab sofort ein, mehr über Geschichte, Religion und den Alltag am Niederrhein zu erfahren.

Das Judentum ist eine uralte Kultur, älter als Christentum oder Islam. Und auch in Deutschland sind jüdische Wurzeln seit vielen Jahrhunderten nachweisbar. Die ältesten davon gehen bis auf 1700 Jahre zurück. Am Niederrhein datieren die ältesten klar nachweisbaren Quellen auf das 14. Jahrhundert. In der öffentlichen Wahrnehmung aber beschränkt sich die Betrachtung meist auf den Nationalsozialismus und die Verfolgung in der NS-Zeit. Darum wollen die Städte Krefeld, Mönchengladbach und Viersen nun gemeinsam auch die reiche Geschichte jüdischer Kultur am Niederrhein dokumentieren.

Dafür wurde in rund eineinhalb Jahren Arbeit eine ausführliche Website erstellt, die unter Federführung der NS-Dokumentationsstelle in Krefeld konzipiert und umgesetzt wurde. Diese soll nicht nur Schlaglichter auf die lange Geschichte des Judentums in der Region werfen, sondern auch ein Verständnis für die jüdische Kultur und ein Bewusstsein für ihre Gegenwart wecken.

Info Informationen zur Website und den Unterrichtsmaterialien Die Website „Jüdisches Leben am Niederrhein“ ist unter der Adresse www.juedischer-niederrhein.de zu finden. Hier sind in verschiedenen Rubriken, auch zu den beteiligten Städten, Informationen zu finden. Die Kurse für Schulklassen können nur indirekt gebucht werden. Unter dem Punkt „Kontakt“ sind die jeweiligen Ansprechpartner der Städte zu finden. Dort lassen sich dann die Unterrichtsbesuche der Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums buchen.

„In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Zeitungsartikel und andere Beiträge unter dem Motto ‚Die unbekannten Nachbarn‘. Das ist in den Gemeinden oft nicht gut angekommen, denn sie sind ein offener, sichtbarer Teil der Kultur und Gesellschaft hier. Im Unterricht beispielsweise kommt Judentum eigentlich nur in Hinsicht auf die Verfolgung in der NS-Zeit vor“, sagt Sandra Franz, die Leiterin der NS-Dokumentationsstelle in Krefeld. Die nun gestartete Initiative soll dies ändern.

Ein Teil der Initiative sind auch Unterrichtsmaterialien, die von den Organisatorinnen vorbereitet wurden – neben Franz waren vor allem Hanna Stucki, die die Internetseite hauptverantwortlich erstellte, und Annabel Prey dabei. „Wir haben die Arbeitsmaterialien auf sogenannte Padlets aufgebaut. Dabei können die Jugendlichen ihre Arbeiten speichern, teilen, auf digitale Pinnwände stellen und so weiter. Aktuell sind die Materialien auf die Altersgruppe 14plus und vor allem auf den Geschichtsunterricht ausgelegt. Wir wollen aber künftig auch Programme anbieten, die für die fünften und sechsten Klassen und eher den Religionsunterricht optimiert sind“, erläutert Prey.

Die Kurse werden über die Verantwortlichen der Städte, deren Kontaktdaten auf der Website zu finden sind, gebucht. Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums besuchen dann mit teils digitalen, teils analogen Arbeitsmaterialien die Schulen oder andere Orte und erarbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen Elemente jüdischen Lebens. Das können historische Orte oder Personen sein, deren Geschichte über die Website zu erfahren ist. Es gibt aber auch offene Fragen, wie Prey erläutert. „So gibt es zum Beispiel eine Aufgabe, in der gefragt wird ‚Wie stellt Ihr Euch jüdisches Leben vor?‘“, sagt sie.

Der Launch der Seite wurde bewusst in diese Woche gelegt, denn am 16. März beginnt das jüdische Purim-Fest, das das Leben feiert. „Der Talmud sagt, hier sollen erwachsene Menschen so feiern, dass sie den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht mehr kennen. Es ist ein Fest der Freude und damit ein guter Kontrast zu der üblichen Wahrnehmung der Verfolgung“, sagt Franz.

In diese Kerbe schlägt auch Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer. „Jüdisches Leben wird oft als Opfer von Verfolgung wahrgenommen. Wir wollen nun aber herausstellen, dass es ein großes Kulturvolk ist, das am Niederrhein bedeutende Spuren hinterlassen hat“, sagt er. Für ihn ist die interkommunale Komponente ebenso wichtig wie für seinen Mönchengladbacher Amtskollegen Felix Heinrichs. „Wir denken oft in Städten und deren Grenzen. Aber das Leben, insbesondere derart historisch gewachsenes Leben, findet oft interkommunal statt. Gerade bezogen auf die jüdische Gemeinde, die sich Mönchengladbach und Viersen teilen – oder die sich uns teilt – kennen wir das nur zu gut. Darum ist es gut, dass wir wir hier keinen Ort, sondern das Internet gewählt haben, um dieses Thema zu verankern“, sagt er.

Viersens erste Bürgerin Sabine Anemüller freut sich, „dass wir hier gemeinsam arbeiten und es nicht nur um die NS-Zeit geht. In Viersen hatten wir ein reiches jüdisches Leben, doch die Gemeinde hat die damalige Verfolgung nicht überlebt. Darum teilen wir uns nun eine Gemeinde mit Mönchengladbach und haben keine Synagoge mehr. Wir wollen aber auch ein NS-Dokumentationszentrum aufbauen. Dieses könnte vielleicht im Gebäude der ehemaligen Synagoge angesiedelt werden. Die Website ist nun eine sehr gute erste Anlaufstelle für alle Menschen, die sich für jüdisches Leben und die Geschichte interessieren.“