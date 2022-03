NRW stellt Verkehrsunfallstatistik vor : „Die Straße ist keine Rennstrecke“

Düsseldorf In NRW hat es noch nie so wenige Verkehrstote gegeben wie im vergangenen Jahr. Fahrten unter Drogeneinfluss bereiten der Polizei aber immer größere Sorgen - ebenso die Raserszene.

Die Pandemie wirkt sich weiterhin positiv auf den Straßenverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Die Zahl der Verkehrstoten ist landesweit im Jahr 2021 auf ein neues Rekordtief gesunken - obwohl es wieder mehr Unfälle gegeben hat als im Vorjahr. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 425 Menschen bei Unfällen ums Leben – weniger als 2020 (minus 1,2 Prozent). So wenige Menschen sind noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung der Zahlen im Jahr 1953 auf NRWs Straßen bei Unfällen gestorben. „Es ist die beste Statistik, die wir je hatten - aber Verkerhrsteilnehmer werden verantwortungsloser“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Insgesamt ereigneten sich 580.907 Unfälle - ein Plus von 4,3 Prozent, 11.872 Menschen wurden schwer verletzt.

Entgegen des allgemeinen Trends hat es im vergangenen Jahr mehr Unfallopfer gegeben, die unter Einfluss von Drogen standen. „Noch nie starben mehr Menschen, weil sich jemand im Drogenrausch hinters Steuer gesetzt hat“, sagte Reul. Demnach haben elf Menschen deshalb ihr Leben gelassen - fünf mehr als 2020. Die Polizei zog auch mehr Autofahrer aus dem Verkehr, die unter Drogen standen, insgesamt 20.210 Autofahrer, ein Plus von fast 25 Prozent. Gleichzeitig gab es aber weniger Unfälle, bei denen Drogen die Ursache waren.

Reul warnte deshalb noch einmal vor der Legalisierung von Cannabis. Die Ampel-Regierung will laut Koalitionsvertrag eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in bestimmten lizenzierten Geschäften erlauben.