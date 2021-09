Kunstaktion in Krefeld : Künstler planen Lichtinstallation für Museumsfassade

Die Fassade des Deutschen Textilmuseums in Linn wird zur Projektionsfläche Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Textile Strukturen, vom Licht verwandelt: Das wollen Barbara und Wolfgang Horn an zwei Freitagen zeigen. Eine Gänseblümchenwiese auf dem Pflaster hat sie 2002 in Krefeld bekannt gemacht. Nun planen sie eine Premiere.

Von Christina Schulte

Mit einer textilen Lichtinstallation für die Fassade des Deutschen Textilmuseums (DTM) wollen Barbara Esser und Wolfgang Horn im Oktober nach Krefeld kommen. Das Künstlerpaar hat Webarbeiten in eine digitale Darstellung übersetzt: „Das Innere dringt nach außen“, sagt Barbara Esser, „der Textilgedanke ist bei uns immer im Hintergrund.“ Die Verbindung von stofflichen Strukturen und Licht ist seit vielen Jahren Thema der beiden Düsseldorfer, die seit 1994 zusammen arbeiten. Esser ist Weberin, hat an der Hochschule Niederrhein Textil-Design studiert. Horn ist Architekt. Zur Euroga 2002 ließen sie in Linn Gänseblümchen auf dem Pflaster vor dem Museum wachsen.

2012 hat Annette Schieck eine Präsentation mit Esser/Horn eröffnet, deren erste Einzelausstellung in Krefeld.

„Die Menschen sind durch Corona so eingeschränkt“, sagt Wolfgang Horn, „wir hatten die Idee, Kunst in den Raum zu bringen.“ Erstmals präsentieren sie eine Installation auf einer Fassade, nachdem sie ihre Kunst bislang für Räume oder Parkanlagen entwickelt haben.

Flaneure und Passanten haben an zwei Freitagen, am 1. und am 10. Oktober, die Gelegenheit, die Lichtinstallation anzuschauen. Von 20 bis 21.30 Uhr werfen zwei Beamer die Kunst auf die Fassade des Neubaus: Horn /Esser gehen 26 Meter in die Breite und in der Höhe von acht Metern bis zur Dachrinnenkante.