Konzerte in Krefeld : Die Rückkehr von „Go Music“

Konzerte in Krefeld

Martin Engelien hat die Go-Music-Reihe 1996 gegründet. Am 9. Oktober gibt es wieder eine Live-Session im Jazzkeller. Foto: M. Engelien

Krefeld Das 25-Jährige der Kult-Konzertreihe fiel in den Lockdown. Jetzt geht’s wieder los: mit Sängerin Jeannette Marchewka, Gitarrist Francesco Marras und Schlagzeuger Dirk Sengotta.

(ped) Auf Martin Engelien ist Verlass. Auch im Lockdown schickte der Musiker regelmäßig seinen Newsletter zu den „Go Music“-Konzerten. Jedes Mal war es die Absage, dass man eben noch immer nicht live und vor Publikum spielen könne. Doch man konnte ihn verstehen: Seit 1996 gastiert Engelien mit seinem Go- Music-Projekt als eine monatlich stattfindende Konzertreihe auf den Bühnen dieser Welt - und im Jazzkeller. Im Mai dieses Jahres feierte die außergewöhnliche Session-konzertreihe ihr 25-jähriges Bestehen, coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Über den Sommer gab es nach der langen Durststrecke ein paar Termine“, so Engelien. Aber im Oktober geht es endlich auf Tour. Am Samstag, 9. Oktober, spielt die Musik wieder im Krefelder Jazzkeller.