Krefelder Künstlerin : Christel Schulte-Hanhardt wird heute 95

Krefeld Mit 54 Jahren war sie die älteste Studentin, die an der Düsseldorfer Kunstakademie aufgenommen wurde. Christel Schulte-Hanhardt ist ihren Weg immer mit Mumm gegangen.

(ped) Die Frau hat Mumm. Als sie sich zum Kunststudium an der Düsseldorfer Akademie bewarb, war sie fast 54 - die älteste Studentin. Das schreckte sie ebenso wenig ab, wie die Beweislast, es mit der Kunst wirklich ernst zu meinen. Heute ist die Frage längst geklärt: Christel Schulte-Hanhardt wird am Donnerstag 95 - und kann auf ein 40-jähriges Künstlerleben mit einer Fülle von Zeichnungen, skulpturalen Papierarbeiten und Fresken zurückblicken.

Feiern wird sie mit ihrer großen Familie in Rietberg, wo sie seit fünf Jahren wieder in ihrem Geburtshaus lebt. Bis dahin hatte sie ihr Atelier in Forstwald. In der evangelischen Kirche dort füllt ihre Kunst eine Länge von 20 Metern als Dauerleihgabe.