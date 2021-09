Premiere in Krefeld : Kreschtheater zeigt „Hallo Chef“

Volker Diefes ist einer der Spieler, der das Publikum durch die Bewerbungsszenen begleitet. Foto: Veranstalter

Krefeld Bei Bewerbungen kann man in manches Fettnäpfchen treten. In der interaktiven Show des Kreschtheaters erlebt das Publikum aus unterhaltsame Art, was geht und was nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Im ausgeleierten Wohlfühlpulli und mit einem lockeren „Hallo Chef“ ist nicht bei jedem Bewerbungsgespräch der Eindruck optimal. „Das Bewerbungsgespräch ist die letzte Etappe auf dem Weg zur neuen Stelle – und die vielleicht schwierigste“, weiß Regisseur Franz Mestre. Seine neue Inszenieung am Kreschtheater ist eine interaktive Bewerbungsshow „Hallo Chef! Hallo Chefin!“ hat am Donnerstag, 23. September, Premiere in der Fabrik Heeder.

Es geht um die zahllosen Fettnäpfchen, in die alle treten können, die sich um eine Stelle bewerben. In der Schule werde niemand auf diese Situation vorbereitet, die aber jeden mindestens einmal treffe. Leute ab 13 soll die Produktion spielerisch in die Situation hineinversetzen. Der Regisseur kennt die Voraussetzung: Jeder Eintritt in einen Raum ist ein Auftritt. Und die ersten drei Minuten zählen. Mit den Spielern Lena Breuer und Volker Diefes geht das Pulikum „gemeinsam auf eine Reise durch Versuch und Irrtum, wie ein gutes Bewerbungsgespräch gelingen kann“.

Verrückte Momenten sind dabei nicht ausgeschlossen, denn die bleiben im Gedächtnis.

Das Stück richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahre und Erwachsene und ist als mobile Produktion buchbar.