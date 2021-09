Tipps für Krefelder : Kulturboom am Herbstbeginn

Kulturboom am Herbstbeginn

In Queen's Last Night rockt auch die Königin (Adrian Linke) zu den Songs von Freddie Mercury. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Musik, Theater, Kunst - jetzt ist so viel los, dass trotz beschränkter Platzangebote niemand auf Kultur verzichten muss. Und es gibt eine Menge Highlights. Eine Übersicht über die spannendsten Veranstaltungen.

Es wird ein heißer Herbst für die Kultur. Endlich darf das Publikum wieder live genießen. Und die Kreativen in Krefeld geizen nicht mit Top-Veranstaltungen. Dass alles jetzt gefühlt gleichzeitig läuft, das hat einen wesentlichen Vorteil fürs Publikum. Denn nirgends ist eine 100-prozentige Auslastung erlaubt, oft dürfen nicht mal die Hälfte der Plätze vergeben werden. Die Fülle im Kulturkalender bietet aber doch jedem die Chance, irgendwo teilzunehmen. Eine Auswahl der vielversprechenden Angebote in den ersten Herbsttagen.

THEATER Dass in „Queen’s Last Night“ die Post abgeht, ist klar, aber auch Operette hat Spritz und Witz. „Salon Pitzelberger & Co“ war schon ein Renner in Gladbach, jetzt kommt das Musik- und Pointenfeuerwerk auf die Krefelder Bühne. Aber es gibt auch besinnliche Töne.