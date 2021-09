Berufskolleg in Krefeld : Sanierung von Vera Beckers 70 Prozent teurer

Die Baumaterialien haben sich verteuert. Holz ist nach Angaben der Stadt heute fast doppelt so teuer wie Ende letzten Jahres – und bei Vera Beckers müssen alle Holzfenster erneuert werden.

Die Kosten für die Sanierung der Altbau-Fassade am Berufskollegs Vera-Becker verteuert sich von rund einer Million auf 1,7 Millionen Euro. „Für die Kostenerhöhung ist vor allem die massive Preissteigerung für Baumaterialien in der ersten Hälfte 2021 verantwortlich. Insbesondere das Material Holz ist fast doppelt so teuer wie Ende letzten Jahres“, erläuterte die Stadt jetzt, als die Pläne am Dienstag, 21. September, im Betriebsausschuss Zentrales Gebäudemanagement vorgestellt wurden.