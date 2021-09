Musikszene Krefeld : Küppers Pipeline-Funk hat 21 Millionen Klicks

Krefeld Mit seinem Saxofon und einem Teilstück für eine Gasleitung ist Armin Küpper ein weltweiter Hit im Netz. Jetzt gibt es auch eine Studio-Überarbeitung.

Zum Hintergrund: Es war Lockdown, es war Winter, es war die Zeit, in der auch Küpper als Musiker keine absehbare Perepektive hatte. Als er beim Spaziergang in Liedberg die riesigen Elemente an einer Baustelle sah, die für den Bau der Zeelink Gaspipeline parat lagen, reizte ihn das. Er stellte sich mit seinem Saxofon vor die Röhre, die etwa einen Meter Durchmesser hatte, und horchte auf den Klang. Das Echo packte ihn, und so gab er dort kleine Konzerte auf Abstand, legte sich ein entsprechendes technisches Equipment zu und nahm „Saxophone with a crazy natural echo from the pipeline“ auf. Das Konzert auf Youtube ging viral (wir berichteten).