Bürgerverein Kliedbruch : Zweites Dinner in Weiß auf der Kampfbahn

Premiere: Dinner in Weiß auf der Kampfbahn. Foto: von Hofe

Krefeld Zum zweiten Mal veranstalten der Bürgerverein Kliedbruch 1949 und der KTSV Preußen 1855 Krefeld am Samstag, 7. September, auf der Hubert-Houben-Kampfbahn am Appellweg 3 ein „Dinner in Weiß“. Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren rund 80 Gäste in eleganter Kleidung erschienen, die allesamt die Farbe Weiß trugen.

Damit wurden die Erwartungen des organisierenden Bürgervereins weit übertroffen.

„Dinner en Blanc“, also ein Essen ganz in Weiß, gibt es in zahlreichen Städten. Den Anfang nahm diese Tradition 1988 in Frankreich, als ein Francois Pasquier seine private Gartenparty aus Platzmangel spontan in den nahegelegenen Park verlegte. Sein Motto: „Alles in Weiß“. Diese Art Party kam so gut an, dass viele die Idee aufgriffen. Das „Dinner en Blanc“ war geboren. Seitdem verabredet man sich in Paris und anderen Städten jeden Sommer zum gemeinsamen Abendessen an einem öffentlichen Ort.

Mit Picknickkörben kommen weiß gekleidete Gäste zum vereinbarten Treffpunkt. So soll es auch am 7. September auf der Hubert-Houben-Kampfbahn sein. Mitgebrachte Tische und Stühle werden zu langen Tafeln zusammengestellt und festlich eingedeckt, natürlich in Weiß. Das Essen und Trinken bringen die Teilnehmer selber mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Sitzgelegenheiten unter der überdachten Tribüne aufgebaut.

Anders als im vergangenen Jahr wird es diesmal allerdings keine Speisen- und Getränke durch das Team des Preußen-Treffs geben. Die Organisatoren geben als Grund „Vandalismusschäden“ an.